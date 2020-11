Apple poprvé od roku 2017 ztrácí ve své domovině na Samsung

Po několik let si Apple užíval pozici největšího prodejce smartphonů ve Spojených státech. S příchodem výsledků za poslední čtvrtletí to však vypadá, že byl gigant ze Silicon Valley – alespoň dočasně – sesazen svým jihokorejským konkurentem. Samsung v USA poprvé za posledních několik let předčil Apple ve čtvrtletních prodejích smartphonů.

S informací přišla analytická společnost Strategy Analysis. Ta ve svém novém reportu uvádí, že zatímco Apple se během 3. čtvrtletí roku 2020 podílel na americkém trhu se smartphony celkem 30,2 % prodejů, Samsungu se podařilo zajistit si až 33,7% podíl. Na vzdáleném třetím místě se pak umístilo LG se 14,7% podílem. Jihokorejský Samsung přitom Apple v USA naposledy předčil v prodejích ve druhém čtvrtletí roku 2017, tedy před více než třemi lety. Od té doby až doposud si Apple držel na svém domácím trhu prim.

Příčina této výměny pozic však s nejvyšší pravděpodobností nespočívá v tom, že by američtí zákazníci začali dramaticky častěji upřednostňovat smartphony od Samsungu. Za celou situací zřejmě stojí rozhodnutí Apple odložit vydání iPhone 12. Zatímco v minulosti totiž svou vlajkovou loď vydávala společnost v září a první prodeje iPhonů se tím pádem ještě stihly značnou měrou promítnout do výsledků třetího kvartálu, letos musel Apple kvůli výrobním problémům spojeným s pandemií vsadit všechny své karty na poslední čtvrtletí. Vedle toho se Samsungu ještě v srpnu podařilo vydat jeho Galaxy Note 20 a v rámci stejného čtvrtletí i smartphone Galaxy Z Fold 2.

I přes triumf Samsungu mezi červencem a zářím tím pádem však lze předpokládat, že v posledních měsících letošního roku bude Apple díky iPhone 12 a jeho odnoží naopak sledovat patrné zesílení své pozice na americkém trhu, a to zřejmě i ve srovnání s předchozími lety. Přestože si ale svůj podíl na trhu Apple v celkovém meziročním srovnání zřejmě udrží, zůstává otázkou, jak si povede v celkovém počtu prodaných kusů svých zařízení, tedy zásadním ukazateli úspěchu společnosti v daném roce. Co se ovšem absolutních prodejů týče, je vlivem ekonomických dopadů pandemie koronaviru očekáván pokles v rámci celého sektoru smartphonů.