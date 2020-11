Jak na iPhone spojit dvě videa do jednoho

Již několik let v kuse se největší technologičtí giganti světa snaží o zdokonalení fotosoustav svých chytrých mobilních telefonů. Již dlouhou dobu nejsou telefony určené jen pro volání či psaní SMS zpráv – použít je můžeme mimo jiné k hraní her, anebo právě pro focení či točení videí. Jestliže rádi jablečným telefonem točíte videa, popřípadě pokud se snažíte vytvořit nějaké jednoduché filmy, tak k tomu potřebujete nějaký jednoduchý editor. Součástí iOS je přímo sekce pro úpravu videa, každopádně pokud je chcete například spojit, tak musíte sáhnout po nějaké aplikaci – například iMovie, která je k dispozici zdarma. Pojďme se společně podívat, jak tedy na iPhone spojit dvě videa do jednoho.

Jak už jsem zmínil výše – pokud chcete v iOS či iPadOS spojit dvě videa do jednoho, tak k tomu budete potřebovat nějakou aplikaci – nativně tuto možnost v systému nenajdete. Využít můžete například iMovie, tedy bezplatnou aplikaci od Applu, která slouží k úpravě videí. Jakmile si iMovie z App Storu stáhnete, tak pokračujte následovně:

Po spuštění iMovie klepněte nahoře na ikonu + pro přidání nového projektu.

pro přidání nového projektu. Objeví se nové okno, ve kterém klepněte na možnost Film.

Jakmile tak učiníte, tak vyberte dvě (a více) videa určená ke spojení.

(a více) určená ke spojení. Po vybrání videí klepněte dole na možnost Vytvořit film.

Jednotlivá videa, která jste vybrali, se tímto vloží za sebe na časovou osu.

Pokud chcete pořadí přehodit, tak na jednom videu podržte prst.

Nakonec stačí, abyste video přesunuli před či za další video.

před či za další video. Jakmile budete spokojeni, klepněte vlevo nahoře na Hotovo.

Nyní ve spodní části klepněte na ikonu sdílení (čtvereček se šipkou).

(čtvereček se šipkou). Z menu, které se zobrazí, vyberte níže možnost Uložit video.

Po chvilce se video uloží do vaší knihovny, tedy do aplikace Fotky.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete relativně jednoduše spojit dvě (a více) videí do jednoho. iMovie je samozřejmě aplikace, která nabízí mnoho dalších funkcí – mezi jednotlivá videa můžete přidávat přechody, dále můžete přidávat různé texty a titulky, upravovat audio, nastavit filtry, stříhat a mnoho dalšího. Dobrou zprávou je, že iMovie není rozhodně složitý program, takže na většinu postupů zajisté přijdete sami. Na druhou stranu se nejedná o nic profesionálního, každopádně na rychlou úpravu videí iMovie dostačuje.