S veřejnými akcemi to stále dobře nevypadá, je tedy třeba na situaci patřičně reagovat. Příští Blizzcon se bude konat 19 a 20 února. Bude zcela zdarma a kompletně online. O tom svědčí i název, který vlastně zní BlizzConline. Na co se tedy můžeme za přibližně čtvrt roku těšit? Převážně na Diablo 4 a Overwatch 2. Třeba ale uvidíme i nějaké to překvapení.