Slavný youtuber už testuje HomePod mini, omylem se prozradil ve videu

Technologického youtubera Marquese Brownleeho alias MKBHD zřejmě není nemusíme naprosté většině z vás ani představovat. Jedná se totiž o jednoho z nejslavnějších tech youtuberů všech dob, se kterým díky jeho obří sledovanosti spolupracuje celá řada technologických společnosti v čele s Applem. Ten mu pravidelně zapůjčuje ještě před startem prodejů jeho nové produkty, které Marquese na svém kanále hodnotí a de facto tedy pomáhá s jejich reklamou. I pro něj nicméně platí, že musí dodržovat přísná pravidla týkající se utajování informací do konce informačního embarga na daný produkt. To se mu ale nyní těžce nepovedlo.

Před pár dny zveřejnil youtuber obsáhlou recenzi na iPhone 12 Pro, který dostal od Applu též před nějakým časem pro účely testu zapůjčený. Na této recenzi by samozřejmě nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem youtuber v jedné z jejích částí neukázal omylem na displeji rozhraní pro AirPlay 2, ve kterém byly jasně vidět dva nové HomePody mini, které zatím u Apple ještě ani jednou předobjednat. A jelikož informační embargo vztahující se samozřejmě i na obrazové materiály končí zpravidla jen pár dní před startem prodejů daného produktu, který je u HomePodu mini naplánovaný na 16. listopad, je jasné, že se ze strany youtubera jednalo o přešlap. To ostatně sám potvrdil krátce na to, když na YouTube nahrál upravenou verzi stejného videa, ve kterém se snažil rozhraní s HomePody mini rozostřit. Zcela dokonale se mu ale nepodařilo, jelikož v jedné z částí videa HomePod mini stejně prosvítá. Dá se nicméně předpokládat, že ze strany Applu se MKBHD žádného postihu nedočká, jelikož odhalil s předstihem jen velmi málo a navíc se toto odhalení týkalo již představeného produktu.