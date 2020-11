Konečně! Facebook začal ve velkém uvolňovat Dark Mode pro iPhony

Je tomu již pěkných pár měsíců, co jsme vás prostřednictvím našeho magazínu informovali o tom, že Facebook přidává do své iOS aplikace podporu Dark Mode nebo chcete-li tmavého režimu. Ostatně, mnozí z vás nám dali svorně za pravdu screenshoty ze svých iPhonů, které tmavý režim u aplikace potvrzovaly. Háček však byl doposud v tom, že byl tmavý režim zatím uvolněn jen relativně malému procentu uživatelů Facebooku, přičemž jejich počet v uplynulých měsících nikterak strmě nenarůstal. To by se ale mělo nyní naštěstí změnit.

Fotogalerie dark mode facebook 1 dark mode facebook 2 dark mode facebook 3 dark mode facebook 4 +3 Fotek dark mode facebook 5 dark mode facebook 6 Vstoupit do galerie

Facebook o víkendu skrze uznávanou vývojářku Jane Manchun Wong oficiálně potvrdil, že začíná tmavý režim pro svou iOS aplikaci konečně uvolňovat ve velkém, díky čemuž by se jí tak měl v brzké době dočkat prakticky celý svět s kompatibilními zařízeními. Stále sice platí, že je Dark Mode ve fázi testování, avšak to by mělo být nyní globální stejně jako v případě Messengeru, ve kterém též dorazil Dark Mode všem coby testovací prvek, který byl následně doladěn vývojáři a pak už jen prohlášen za oficiální v jednom z updatů aplikace.

Podle dostupných informací by měl být Dark Mode vázán na softwarový update a nikoliv změny na straně serverů Facebooku, což jinými slovy znamená, že bude pro jeho zpřístupnění potřeba vaší mobilní aplikaci zaktualizovat na nejnovější dostupnou verzi. Je nicméně nutné zdůraznit, že může Facebook nasazení novinky dávkovat do více updatů, kvůli čemuž si na její příchod možná někteří z vás počkají déle než jiní. Obecně však platí, že bez updatu aplikace se jej nedočkáte určitě, takže doporučujeme dostupné aktualizace pravidelně kontrolovat. Co se pak týká aktivace, ta by měla proběhnout automaticky v případě, že máte nastavený Dark mode i na svém iPhonu, popřípadě jí provedete ručně přes Nabídka – Nastavení a soukromí, kde by měla přibýt možnost Dark Mode.