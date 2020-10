Rozhovor se zástupcem Českého servisu o nejčastějších problémech AirPods i prodloužení životnosti elektroniky

Protože se vám naše rozhovory se servisními techniky opravujícími mimo jiné Apple produkty v minulých měsících velmi líbily, což bylo vidět jak na jejich čtenosti, tak komentářích, rozhodli jsme se tuto sérii obnovit a potěšit vás dalším dílem. V tom jsme si se zástupcem Českého servisu popovídali o spoustě zajímavých témat v čele s fungováním servisu v době koronavirové, tipy na prodloužení životnosti elektroniky a třeba i o nejčastějších problémech se sluchátky AirPods. Pokud vás tedy tato témata zajímají, pohodlně se usaďte a následující řádky si užijte.

Náš rozhovor jsme tentokrát nuceni kvůli pandemii koronaviru dělat online. Má první otázka tedy asi nemůže být nic jiného než to, jak funguje v koronavirové době váš servis? Ptám se hlavně z toho důvodu, že ze všech stran slýcháme spousty zpráv o tom, že je obrovská nouze o nejrůznější komponenty (nejen) pro elektroniku, přičemž ani Applu se tato krize neměla vyhnout – šušká se například i o nedostatku komponentů pro nové iPhony 12 a tak podobně. Jak jste na tom v tomto směru vy? Pocítili jste nějak nedostatek zásob dílů pro opravy?

Náhradních dílů pro opravy Apple produktů máme dostatek.

Snažíme se fungovat na maximum a to i se zvýšenými bezpečnostními opatřením. Nedostatek některých dílů se z části týká bohužel i nás. Musím ale říci, že situace není až tak zlá, takže stíháme zdárně vyřešit v podstatě všechny značky a zákazníky. Co se pak týká Applu, zde máme naštěstí díly pro servis jeho produktů v dostatečném množství, díky čemuž jsme schopni odstranit běžné závady.

To určitě naši čtenáři rádi uslyší. Docela by mě zajímalo i to, zda se nyní nějak postup převzetí produktů na opravy od zákazníků liší oproti době, kdy jsme koronavirové hrozbě nečelili? Pouštíte se před začátkem jejich opravy například do dezinfekce ať už formou dezinfekčních prostředků či UV sterilizátoru, popřípadě se uchylujete ke “karanténě elektroniky”? Něco podobného jsme totiž mohli vidět i na jaře v obchodech s oblečením, kdy bylo zkoušené oblečení nutné na pár dní obchodníky odložit.

Již při příjmu zařízení k nám na servis dodržujeme zvýšená hygienická opatření, uvést mohu například cedule informující zákazníky o dvoumetrových rozestupech, dělící čáry na podlaze, dezinfekce na pultech, vyžadování roušek a tak podobně. Co se pak týče dalšího postupu, celý proces diagnostiky a opravy je nastaven tak, že zařízení projdou dezinfekcí jak po příjmu, tak i následně po ukončení opravy. Zařízení jsou samozřejmě dezinfikována prostředky šetrnými k elektronickým zařízením a citlivým materiálům. Na naší provozovně je navíc pro mobilní telefony a menší zařízení k dispozici UV sterilizátor, který mohou využít i naši zákazníci.

Jasně, takže bezpečnost nade vše, což je zcela určitě chválihodné. A co opravy produktů v době koronavirové? Změnil se nějak jejich poměr, potažmo změnily se nejčastější opravované závady? Z laického hlediska bych totiž očekával, že se začnou uživatelé kvůli snaze šetřit uchylovat primárně k neodkladným opravám, které jsou zkrátka potřeba pro fungování zařízení, než aby měnili například jen mírně naprasklý displej či podobné věci. Je to tak, nebo se pletu?

Co se týče Applu, zde jsme prakticky nezaznamenali skoro žádné rozdíly oproti normálu. Možná je to i tím, že se zákazníkům snažíme dát vědět, že tu jsme pro ně i v době pandemie a nemusí se bát k nám přijít, protože jsme na tuto situaci vybaveni a uděláme pro ně i tak maximum. Každopádně to, co píšete o šetření, bude všeobecná pravda. Myslím si, že finanční obezřetnost bude teď viditelnější než za normálních okolností.

Holt, přiškrcení ekonomiky se někde projevit musí. Zatím ale raději nepředbíhejme a věnujme se našemu rozhovoru, byť stále ve stejném duchu. Se šetřením bude totiž úzce souviset i má další otázka. Nalijme si čistého vína – jak už jsem psal výše, naši zemi asi nečekají z hlediska ekonomiky zrovna dobré časy, kvůli čemuž bude nucen nejeden z nás začít na vydělané peníze nahlížet trochu jinak. Mohli byste dát našim uživatelům nějakých pár všeobecných rad, jak se co nejlépe chovat k jejich elektronice, aby jim dlouho vydržela – tedy aby prodloužili její životnost?

S vaším názorem osobně souhlasím. Velmi pravděpodobně nás čeká ekonomicky těžké období, které už v podstatě začalo a opatrnost je tudíž určitě na místě. Z našeho pohledu coby servisu doporučujeme zařízení určitě pojistit a to ideálně již při koupi, potažmo dodatečně. Ochranná skla a kryty totiž ochrání zařízení samozřejmě jen částečně. Obecně lze pak doporučit udržovat jakékoliv zařízení v čistotě, minimalizovat výrazné změny teplot, kterými velmi trpí především baterie, a také minimalizovat možnost poškození zařízení vlhkostí. Kvůli tomu doporučujeme u každého zařízení důkladné seznámení se s podmínkami ochrany proti vniknutí tekutiny a prachu, o čemž jsme se spolu vlastně bavili i v našem předešlém rozhovoru. (Přečíst si jej můžete zde – pozn. red.) Kdybych to tedy měl nějak shrnout, zajímejte se zkrátka o zařízení z obecného pohledu co nejdelšího prodloužení životnosti.

Díky za pár tipů, naše čtenáře určitě potěší a zaujmou. Pojďme to nyní trochu otočit. Řekněte nám, do čeho by se uživatelé raději neměli sami kvůli snaze ušetřit pouštět, jelikož by to mohlo ve výsledku vést k poškození jejich zařízení a následné nákladné opravě. Jak rizikové je třeba neodborné čištění kontektorů či reproduktorů?

Obecně platí, že by se měl uživatel v první řadě starat o vnější čistotu zařízení. Na mysli mám zejména jeho udržování bez prachu a displej pak bez nečistot. Jakýkoliv zásah do vnitřních částí zařízení, který potřebuje šroubovák, určitě nedoporučujeme. I zdánlivě banální vylupování kláves u notebooků kvůli vyčištění klávesnice, potažmo čištění konektorů notebooků může nakonec nadělat pořádné problémy a proto i na tyto věci doporučuji raději navštívit servis. Totéž se pak dá samozřejmě říci i o konektorech a reproduktorech telefonů, které může uživatel neodborným čištěním velmi snadno poškodit. S tím se bohužel setkáváme dost často a nám pak už nezbývá nic jiného, než tyto vzniklé požáry uhasit odbornou opravou.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jasně, takže by se dalo ve zkratce říci, že do jiných než základních údržeb by se uživatelé pouštět neměli, jelikož si jinak mohou zajistit nákladnou nápravu svého jednání. U tohoto tématu ale ještě chvíli zůstaňme. Doposud jsme se totiž spolu bavili primárně o noteboocích či telefonech. Jelikož je ale nyní osobní kontakt lidí ať už ve školách, práci či v rodinách nahrazován kontaktem digitálním skrze nejrůznější aplikace, v kurzu jsou dost sluchátka. Mezi ty nejoblíbenější patří v současnosti AirPods od Applu, jelikož nabízí za přijatelnou cenu celou řadu skvělých funkcí usnadňujících život. Nemáte třeba pár tipů, jak se k nim co nejlépe chovat?

Jasně že mám. Při intenzivním používání sluchátek je důležité jejich pravidelné čištění. Na to v žádném případě nezapomínejte. Je totiž určitě snadnější odstranit drobnější nečistoty, než je nechat nahromadit, tím omezit funkčnost sluchátek a pak se jí pracně snažit odstranit.

Takže nejčastějším problémem u AirPods bývá jejich znečištění, chápu-li to dobře?

Ano, jak jsem zmínil u předešlé otázky, je to skutečně znečištění. Nejčastěji se tento problém projevuje sníženou hlasitostí a špatnou detekcí ucha, což jsou věci, které určitě nepotěší. Návštěvu servisu pak doporučujeme v případě, když už standardní návod výrobce na čištění nepomůže nebo když zákazník zkrátka jen potřebuje odbornou pomoc či radu.

Díky moc za váš čas a budu se těšit na další rozhovor, který nám opět mírně poodhalí zákulisí Českého servisu. Hodně sil a zdraví do dalších týdnů

Rádo se stalo. Zdraví a sílu do dalších týdnů přeji i já jak vám, tak vašim čtenářům