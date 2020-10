iOS 14.2 je za dveřmi, Apple už vydal jeho finální betu

Jste-li zapojeni do beta testování operačního systému iOS 14, máme pro vás zajímavou zprávu. Apple se totiž dnes v noci rozhodl nečekaně vypustit ven GM betu verze 14.2, čímž de facto potvrdil i brzké vydání systému pro veřejnost. Pokud máte tedy ve svých iPhonech nainstalované příslušné beta profily, neváhejte a stahujte.

Hlavním důvodem náhlého vypuštění GM bety iOS 14.2 byla pravděpodobně chyba s vyskakujícím oknem upozorňujícím na dostupnost nové, byť neexistující bety v předešlé beta verzi. Ta totiž znepříjemňovala v posledních dnech životy obrovskému množství uživatelů, které se tak zřejmě Apple rozhodl vysvobodit zpřístupněním bety nové, která všechny tyto problémy smetla ze solu.

Co se týče novinek, které iOS 14.2 obecně na iPhony přinese, je to například tlačítko Shazam zařaditelné do ovládacího centra, přepracované ovládací prvky pro AirPlay 2 či spousta nových tapet a emoji. Chybět ale samozřejmě nebudou ani opravy nejrůznějších chyb, které první verze operačního systému iOS 14 sužovaly. Instalace iOS 14.2 bude proto jako již tradičně doporučena všem uživatelům s kompatibilními zařízeními. Co se týče jejího vydání, s ohledem na včerejší vydání GM bety by nebylo příliš překvapivé, kdybychom se veřejné verze dočkali už v průběhu příštího týdne – pravděpodobně pak někdy mezi úterkem a čtvrtkem.