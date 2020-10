7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Zakoupením aplikace Private Memories – Photo Vault získáte parádní nástroj pro váš iPhone, s jehož pomocí můžete zabezpečit vaše soukromé fotografie a videa. Prakticky by se dalo říci, že se jedná o uzamčenou fotogalerii, ke které se dostanete pouze po zadání hesla.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Programování se dnes řadí mezi nejdůležitější schopnosti a kvalitní programátor má prakticky jistotu pracovního uplatnění. Pokud byste se chtěli naučit programovací jazyk Python, mohl by vám s tím pomoci nástroj Guide to Learn Python 3 ve verzi Pro. Tato aplikace nabízí řadu užitečných informací a vše vysvětluje parádní formou.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Velice podobnou aplikací, která se dnes dostala do akce, je i Guide to Learn React v16 ve verzi Pro a navíc pochází od stejného vývojáře. Tento nástroj vás pro změnu dokáže naučit perfektně programovat v programovacím jazyce React. Konkrétně se jedná o JavaScriptovou knihovnu, s jejíž pomocí můžete vytvářet uživatelská rozhraní.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

V dnešní době se obrovské popularitě těší takzvaná rozšířená realita neboli AR. K dostání je navíc řada parádních 3D her, které vás takto dokáží vtáhnout přímo do akce. Mezi tyto tituly se řadí i Cosmic Frontline AR, kde se podíváte do časů kosmických bitev, postavíte si vlastní flotilu vesmírných plavidel a budete zabírat různé planety.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Duplicate Photos Sweeper si dokáže posvítit na vaše fotografie a případně vám uvolnit trošku místa. Tento nástroj totiž dokáže identifikovat totožné snímky neboli takzvané duplikáty, které následně může v okamžiku smazat.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Jestliže hledáte nějakou praktickou aplikaci, která by dokázala ještě více zabezpečit vaše data, tak byste rozhodně neměli přehlédnout Cryptomator. Tento nástroj totiž automaticky šifruje všechna vaše data, která jsou následně odeslána do cloudu. Abyste k nim poté mohli přistoupit, musíte se prokázat heslem či biometrickou autentizací Touch ID či Face ID.

Původní cena: 229 Kč (129 Kč)

S pomocí aplikace Videdit – Handy Video Editor můžete velice snadno a rychle upravovat a následně exportovat vaše videa. Tento nástroj si konkrétně poradí se zkrácením, ořezem, spojením, klíčováním, tvorbou mozaiky, změnou rychlosti a řadou dalších. Jedná se o poměrně praktické řešení se skvělými možnostmi.