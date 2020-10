Je tomu pár dní, co jsme vás informovali o záměru Netflixu natočit seriál z prostředí velmi oblíbené herní série Assassin’s Creed. Jak ale uvedla facebooková skupina Netflix CZ + SK Fans, spolupráce bude daleko širší. Netflix chystá s Ubisoftem velké věci. Dočkat bychom se tak v příštích letech mohli filmů a seriálů na motivy hitů Watch Dogs, Prince of Persia nebo třeba Far Cry. Potenciál má tato spolupráce obrovský. Počkejme si ale, jak to dopadne.