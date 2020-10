Do Apple Arcade dorazila unikátní hra o ztroskotání na jižním pólu

Hlavní hrdina hry South of the Circle se ocitá v nezáviděníhodné situaci. Ztroskotal totiž se svým letadlem na jižním pólu a obklopující bílá tma začíná vystudovanému vědci lézt na mozek. Takovým popisem ovšem asi hře neudělám službu, kterou si zaslouží. South of the Circle sice bude operovat s postupně o rozum přicházejícím smolařem, tenhle proces ale použije jako záminku k umělecké cestě za objevováním hrdinovy minulosti. Hra odehrávající se během studené války v šedesátých letech minulého století je exkluzivním titulem předplatného Apple Arcade a svoje ambice autoři ze studia State of Play jen těžko maskují. South of the Circle má totiž nabídnou něco, na co nejsme na mobilních platformách moc zvyklí.

South of the Circle se chlubí zapojením řady hereckých jmen a přímým záznamem jejich výkonů pomocí pokročilých technologií. Filmovost samotné hry doplňuje její inspiraci interaktivním divadlem. Takovou úroveň dle tvůrců vidíme na mobilech jen žřídka. Zapálení zapojených vývojářů nelze brát na lehkou váhu, protože se členové týmu vydali kvůli snaze vytvořit co nejpřesnější prostředí a atmosféru Antarktidy vydali přímo na nejchladnější kontinetn, kde strávili řadu dní sbíráním materiálů, zakreslováním panoramat a pořizováním fotografií. Za hrou tak stojí obrovské množství práce, které si budete moci sami prohlédnout v pátek 30. října, kdy hra vychází.