Apple chce dostat noční režim i na zařízení s jedním objektivem

Když loni Apple u iPhonů 11 a 11 Pro představil zbrusu nový režim pro noční focení, nejednoho jablíčkáře tím velmi potěšil. Focení na iPhone ve tmě totiž bylo do té doby prakticky nemožné, zatímco konkurenční Androidy si s ním již díky softwarovým prvkům fotoaparátu pro noční focení zvládaly poradit vcelku obstojně. A jak se zdá, obliba nočního fotorežimu je natolik velká, že by jej Apple rád do budoucna vnukl co možná největšímu počtu zařízení. Vyplývá to alespoň z informací leakera Komiyi.

Fotogalerie porovnani noc iphone 11 vs 12 1 porovnani noc iphone 11 vs 12 2 porovnani noc iphone 11 vs 12 3 porovnani noc iphone 11 vs 12 4 +12 Fotek porovnani noc iphone 11 vs 12 5 porovnani noc iphone 11 vs 12 6 porovnani noc iphone 11 vs 12 7 porovnani noc iphone 11 vs 12 8 porovnani noc iphone 11 vs 12 9 porovnani noc iphone 11 vs 12 10 porovnani noc iphone 11 vs 12 11 porovnani noc iphone 11 vs 12 12 porovnani noc iphone 11 vs 12 13 porovnani noc iphone 11 vs 12 14 porovnani noc iphone 11 vs 12 15 Vstoupit do galerie

V současnosti podporují noční režim jen iPhony 11 (Pro) a 12 (Pro) – tedy telefony s duálními či trojitými objektivy. Na modely s jedním objektivem – tedy například iPhony SE či XR – lze sice noční režim také dostat, avšak jen pomocí aplikací třetích stran. A právě to by chtěl Apple do budoucna změnit. Zdroje leakera totiž tvrdí, že vývojové týmy Applu v současnosti pracují na nočním režimu, který by dokázal fungovat na zařízeních s jedním objektivem. Jediný háček tkví v tom, že kvůli nutnosti podpořit noční režim u jednoobjektivových fotoaparátů bude pro jeho funkčnost potřeba velmi výkonný procesor. Software se totiž bude muset ve snímcích pořízených z těchto fotoaparátových modulů projevit mnohem víc než u duálních či trojitých modulů, což se samozřejmě podepíše právě na spotřebě výkonu. Stačit podle leakera nemá dokonce ani čipset A13 Bionic, kvůli čemuž se přidání tohoto režimu nedočkáme například u iPhonů SE 2. Na druhou stranu však nelze vyloučit přidání nočního režimu například na letošní iPad Air 4, které by teoreticky mohl požadavky Applu splňovat.

Není to však jen iPad Air 4. Pokud totiž dokáže Apple vytvořit pro jednoobjektivová zařízení dostatečně kvalitní noční režim, dočkat se jej teoreticky můžeme na všech chystaných iPadech či iPodech touch, potažmo dokonce Macích u jejich webkamer. Vše však v tomto směru ukáže až čas, který Apple nyní zřejmě příliš netlačí. Další várku nových iPadů či iPodů totiž lze očekávat nejdříve v březnu příštího roku.