7 aplikací a her na Mac App Store a Steam, které získáte zdarma nebo se slevou (29. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Jak již samotný název napovídá, aplikace Internet Speed Test App vám dokáže posloužit při měření rychlosti vašeho internetového připojení. K tomuto nástroji můžete přistupovat prakticky kdykoliv, a to přímo z horního menu baru, kde můžete buďto spustit či naplánovat samotný test.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Ocitli jste se někdy v situaci, kdy úložiště na vašem Macu bylo již téměř plně zabrané? S tímto problémem si dokáže poradit praktická aplikace PRO Disk Cleaner. Tento nástroj totiž proskenuje disk a případně odstraní různé nepotřebné soubory, logy, staré složky, vysype koš a podobně.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Pokud se vám občas stává, že jedna skladba hraje vcelku potichu, kvůli čemuž zesílíte hlasitost, kdežto další písnička zase naopak hraje extrémně, tak by vás mohl zaujmout nástroj Audio Normalizer – Mp3 Gain. Tento program dokáže nastavit rovnováhu u samotné hlasitosti její automatickou úpravou.

Původní cena: 199 Kč (Zdarma)

Jestliže hledáte nějakou parádní oddechovou strategickou hru, která vám i přesto nabídne hodiny záhady, zbystřete. Do akce se totiž dostává populární titul Kingdom: New Lands, ve které se zhostíte role monarchy, který musí vybudovat své království od naprostých začátků. Budete muset najmout armádu, objevovat svět, starat se o své občany a podobně. Pozor si však budete muset dát v noci, protože jakmile se setmí, budete čelit různým hrozbám.

Původní cena: 379 Kč (79 Kč)

Ve hře Bad North se ocitnete přímo v akci. Vaše domovina totiž čelí útoku, kdy nájezdní Vikingové dokonce zabili krále – vašeho otce. Z tohoto důvodu musíte prakticky okamžitě jednat a volbou správné strategie útok odrazit. V této hře vám každopádně nejde o vítězství, ale jedná se o zoufalý souboj o pouhé přežití.

Původní cena: 379 Kč (249 Kč)

Řadíte se mezi fanoušky strategických her, ve kterých musíte vybudovat kvalitní obranu proti hordám nepřátel? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnou slevu na titul Kingdom Rush HD. V této hře se s nepřáteli utkáte v těch nejrůznějších lokalitách, kdy budete muset co možná nejlépe rozmístit obranné věže. Nebude to ale tak jednoduché. Věže se mohou specializovat na něco jiného a každá z nich je v něčem lepší.

Původní cena: 249 Kč (179 Kč)

Do akce se dnes dostává i historická adventura Attenta 1942, která vypráví dějiny druhé světové války očima obyčejných lidí. Při hraní tedy můžete počítat s různými morálními dilematy a boj o holý život. V závěru vaší cesty dokonce odhalíte osud „vašeho dědy“ a další příběhy z období nacistické okupace. Vše přitom začíná atentátem z roku 1942, kdy byl zneškodněn říšský protektor Reinhard Heydrich. Tento titul je od vývojáře Charles Studio, což je ve skutečnosti herní studio Univerzity Karlovy.

Původní cena: 7,39 € (3,47 €)