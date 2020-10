Ve světě je již více než miliarda aktivních iPhonů

Přemýšleli jste někdy nad tím, kolik aktivních iPhonů je vlastně v současnosti po celém světě? Vsadím se, že mnozí z vás určitě ano. Ostatně, neustálé zprávy o vynikajících prodejích snad všech modelů k tomu přímo vybízí. Stejnou otázku si nyní položil i velmi přesný datový analytik Neil Cybart, který se svými číselnými analýzami v minulosti již mnohokrát s předstihem trefil do čísel, která později zveřejnil i samotný Apple. Díky němu tak již počet aktivních iPhonů ve světě známe.

Více než jedna miliarda, nebo chcete-li více než 1 000 000 000. Tak přesně tolik aktivních iPhonů nyní podle výsledků průzkumu Cybarta v současnosti na světě je. A co je možná ještě zajímavější, Applu se tento historický milník podařil překonat už minulý měsíc, takže mu nepomohly nově představení iPhony 12, což lze považovat za velmi slušný úspěch. A jen tak pro zajímavost – miliarda aktivních iPhonů (aktivních jakožto používaných či chcete-li fungujících, nikoliv prodaných) se Applu podařila překonat třináct let po uvedení prvního iPhonu, což je s ohledem na to, jak úzké má oproti konkurenci portfolio velký úspěch.

Ačkoliv jsme v minulosti z úst analytiků již několikrát slyšeli, že jsou iPhony na prodejním vrcholu, ze kterého musí začít zákonitě postupně padat, Cybart je přesvědčen o tom, že potenciál k prodejnímu růstu tyto telefony stále mají a ještě chvíli jej budou využívat. Růst bude nicméně pomalejší, jelikož se v něm bude čím dál více projevovat upgrade starých iPhonů za nové, než přechod z Androidu na iPhone. Jak dlouho bude iPhone ještě prodejně růst nicméně netuší ani sám Cybart.