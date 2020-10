5 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (28. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Stažením aplikace Light | Long Exposure získáte parádní aplikaci, s jejíž pomocí budete moci fotit skvělé snímky s efektem takzvané dlouhé expozice. Jak aplikace vypadá, funguje a jaké jsou výsledné obrázky si můžete prohlédnout v níže přiložené galerii.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Light Long Exposure 5 Aplikace se slevou-Light Long Exposure 4 Aplikace se slevou-Light Long Exposure 3 Aplikace se slevou-Light Long Exposure 2 +2 Fotek Aplikace se slevou-Light Long Exposure 1 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějakou parádní RPG hru, která by vám dokázala poskytnout hodiny skvělé zábavy, tak byste se měli přinejmenším podívat na titul Beholder. V této hře se podíváte do vzdálené budoucnosti do totalitní země, kde prakticky neexistuje soukromý život a vše kontroluje takzvaný Velký bratr. Vy budete správcem činžovního domu a vaším úkolem bude, abyste pro vládu špehovali jednotlivé nájemníky. Zdali je budete následně nahlašovat vládě, nebo sami za sebe vydírat, je už jenom na vás.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Beholder iOS 1 Aplikace se slevou-Beholder iOS 5 Aplikace se slevou-Beholder iOS 4 Aplikace se slevou-Beholder iOS 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Beholder iOS 2 Vstoupit do galerie

Pokud se řadíte mezi milovníky rybiček a rádi byste měli své vlastní akvárium, ale nemáte na něj čas či prostor, zbystřete. Do akce se totiž dostala oddechová hra My Koi, ve které se budete starat o své vlastní rybičky, vylepšovat jejich domov, krmit je a podobně.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace jS Run Pro – Running Tracker je určena především pro ty uživatele, kteří si chodí rádi čas od času zaběhat. S pomocí tohoto nástroje totiž můžete velice jednoduše monitorovat vaše jednotlivé běhy, nad kterými následně budete mít parádní přehled.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-jS Run Pro - Running Tracker 1 Aplikace se slevou-jS Run Pro - Running Tracker 5 Aplikace se slevou-jS Run Pro - Running Tracker 4 Aplikace se slevou-jS Run Pro - Running Tracker 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-jS Run Pro - Running Tracker 2 Vstoupit do galerie

S pomocí aplikace Create Flyers & Logos – Maker můžete vytvářet různé plakáty, pozvánky, prezentace, návrhy, loga a podobně. Tento nástroj se navíc pyšní rozsáhlou databází s více než pěti sty předpřipravených šablon, které vám samotnou tvorbu do jisté míry usnadní. Program samozřejmě dokáže pracovat s několika vrstvami a zvládá export v různých formátech.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)