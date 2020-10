Takto vypadá nové zařízení Applu na opravu iPhonů 12

Mobilní telefony se staly součástí našeho života a ačkoli se o ně staráme co nejlépe to jde, ne vždy vše vychází podle plánu a může se stát, že především po nechtěném pádu telefonu dojde k nepříjemné věci – prasknutí displeje. Apple se s letošní generací nejnovějších vlajkových lodí snaží prasklým sklům předcházet, a to díky spolupráci se společností Corning. Se zmiňovanou společností vylepšili krycí sklo displeje, které dostalo název Ceraming Shield – to se vyrábí obohacením skla o nanokeramické krystaly. Díky stavbě mobilního telefonu a použití Ceraming Shieldu má být nejnovější iPhone 12/12 Pro čtyřikrát odolnější než jeho předchůdci. I přesto může telefon spadnou skutečně nešťastně a k prasknutí dojde – v tomto případě přichází na řadu návštěva autorizovaného servisu, který má nyní novinku na výměnu skel nejnovější generace mobilních telefonů od kalifornského giganta.

Podle informací ze serveru Macrumors již Apple Story a autorizované servisy pomalu dostávají novou vyhřívanou vychytávku, která usnadní opravy displeje. Nejprve pro oddělení displeje od těla telefonu zasunou technici telefon do zmiňovaného zařízení. Ihned poté zařízení začne produkovat teplo, díky kterému se zahřeje lepidlo pod displejem. Po dvou minutách by mělo být lepidlo uvolněno a technici mohou odstranit displej otočením ramene s přísavkou v horní části.

Není jasné, proč Apple požaduje aby se k odstranění displeje používalo teplo – technici předchozích generací si však myslí, že Apple použil silnější lepidlo, a to především z důvodu, že nejnovější vlajková loď má vylepšenou odolnost proti vodě až do hloubky šesti metrů. Nový telefon se však podařilo uživatelům rozebrat i bez zahřátí lepidla. U předchozích generací se používá pouze rameno s přísavkou, zařízení neprodukuje teplo.