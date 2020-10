Recenze Epico Power Bar: Líbivá powerbanka, která dodá šťávu vašim Apple Watch i iPhonu

V dnešní recenzi se podíváme na univerzální powerbanku Power Bar z dílny společnosti Epico, která dokáže zaujmout jak svým vzhledem, tak technickými specifikacemi, využitím či poměrně solidní cenou. Jak obstálo toto příslušenství v našich testech? Přesně to se dozvíte v následujících řádcích. Recenze Epico Power Bar je tu.

Technické specifikace

Fotogalerie epico power bar 1 epico power bar 2 epico power bar 3 epico power bar 12 Vstoupit do galerie

Jednou z nejdůležitějších technických specifikací každé powerbanky je bezesporu její kapacita. Ta je v případě Epico Power Bar 5200 mAh, což je s ohledem na její rozměry 4,2 x 2,2 x 12,3 cm dle mého názoru velmi slušné. Jak již bylo zmíněno výše, jedná se o powerbanku schopnou jednoduše nabíjet jak smartphony, tak i Apple Watch a to díky magnetickému nabíjecímu “důlku” na jednom z jejích konců. Co se pak týče nabíjení smartphonů, to probíhá samozřejmě standardně “kabelovou” cestou pomocí USB-A výstupu s proudem 1A. Pokud by vás pak zajímaly použité materiály, jedná se o hliník v kombinaci s plastem, který však působí opravdu kvalitním dojmem. Samozřejmostí jsou pak i LED indikátory informující o stavu nabití powerbanky, které září jasným modrým světlem. K nabíjení powerbanky slouží klasické microUSB, které je součástí balení. Epico Power Bar je vyráběno ve stříbrné a vesmírně šedé variantě s tím, že doporučená maloobchodní cena je u něj 1999 korun. A pozor, powerbanka disponuje certifikací Made for Apple Watch přímo od Applu, díky čemuž se můžete spolehnout na to, že s ní nebudou z hlediska kompatibility potíže. To můžu ostatně potvrdit i já, jelikož jsem jí testoval s Watch 3, 5 a 6 a ve všech případech nabíjela poctivě.

Zpracování a design

Nebudu vám lhát. Powerbanky s kovovým tělem mám opravdu rád a proto se mi i Power Bar od Epica po vybalení velmi zalíbil. Po designové stránce se totiž dle mého jedná o skutečně povedený kousek, který v sobě kombinuje eleganci s užitečností. Ocenit musím i to, že bralo Epico při vývoji nabíječky ohled na barevné varianty Apple produktů a zvolilo právě vesmírně šedou a stříbrnou, díky čemuž není problém powerbanku právě s vašimi jablíčky sladit. Z hlediska designu bych tedy výtky hledal těžko.

Fotogalerie epico power bar 5 epico power bar 6 epico power bar 7 epico power bar 8 +3 Fotek epico power bar 9 epico power bar 4 Vstoupit do galerie

Pokud bych pak měl zhodnotit kvalitu zpracování, i zde bych hodnotil produkt jako velmi zdařilý. Jen stěží byste na něm totiž hledali prvek, který by vám vyloženě vadil. Osobně mě velmi potěšilo například stabilní tlačítko pro aktivaci powerbanky, jelikož právě to bývá mnohdy u powerbank slabinou. Zkrátka a dobře – jedná se o kousek, který vás vizuálně opravdu potěší.

Testování

Jak jsem již psal výše, powerbanku jsem měl možnost testovat celkem se třemi modely Apple Watch, přičemž hlavními testovacími hodinkami byly “pětky” ve 44 mm variantě, které disponují 296 mAh baterií. Tu byste tak měli teoreticky v ideálním případě nabít z powerbanky celkem 17x, nebudeme-li brát v potaz energetické ztráty. Při pohledu na toto číslo je vám tak nejspíš jasné, že bych jen tímto testem zabil více než dva týdny (při každodenním nabíjení) a to bych se navíc nemohl věnovat testům dalším. Osobně si navíc myslím, že na neustálé nabíjení Watch si powerbanku stejně nikdo kupovat nebude. Můj test proto spočíval primárně v nabíjení Watch a iPhonu současně, což je dle mého suverénně nejlepší modelová situace, které lze podobný typ powerbanky vystavit. Použit byl pro tyto účely konkrétně iPhone XS s kapacitou baterie 2658, který by se tudíž měl teoreticky nabít z powerbanky z 0 na 100% hned dvakrát. Jak tedy testy dopadly?

U powerbank schopných nabíjet více zařízení současně – a zejména pak u modelů schopných nabíjet současně Apple Watch a iPhone – jsem se v minulosti již několikrát setkal s tím, že bylo jejich nabíjení natolik pomalé, až bylo skoro nevyužitelné. Jinými slovy, z hlediska výkonu zkrátka tyto nabíječky na nabíjení dvou zařízení nestačily. O to víc mě potěšilo, když jsem z Power Hubu nabíjel iPhone i Watch prakticky stejnou rychlostí jako z klasické elektrické sítě (v případě iPhonu 5W adaptérem). Mé Apple Watch jsem tedy byl z 0 na 100 % nabít zhruba za 1 hodinu a 55 minut, což je víceméně jejich standardní nabíjecí čas. V případě iPhonu jsem se pak kvůli nutnosti nabíjet přes USB-A / Lightning kabel dostal na zhruba 3 hodiny. Zde je však potřeba podotknout, že kapacita baterie mého telefonu má už jen 89 %, díky čemuž jej lze logicky dobít o něco rychleji než při 100% kapacitě. Při nabíjení mě navíc velmi příjemně to, že se powerbanka absolutně nepřehřívala, ba co víc – téměř ani nezahřívala. S nabíjecím výkonem tudíž problém mít nebude.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Doposud jsem u powerbanky prakticky vše jen chválil. Pár výtek k ní si však přesto neodpustím. Dost mě na ní štve a zároveň i mrzí to, že jí nelze dobít jinak než jen přes microUSB – tedy přes konektor, který je pro jablíčkáře úplně pasé, protože jím nedisponují žádné produkty z dílny Applu. Mnohem raději bych tudíž viděl pro nabíjení Lightning nebo USB-C, které se začíná čím dál více prokousávat do popředí a které by hlavně umožnilo powerbanku poměrně rychle nabíjet. Nyní si totiž musíte pro její plné dobití vyhradit zhruba 6 hodin, což není rozhodně málo.

USB-C by mě ve výsledku neurazilo ani jakožto port pro nabíjení iPhonů. Jasně, USB-A kabely jsou zatím stále o poznání rozšířenější a tudíž je nasazení USB-A logičtějším krokem, avšak na druhou stranu si kvůli němu nelze užít žádné rychlonabíjení, které u USB-C není problém. Že vám přijde rychlonabíjení u powerbanky zbytečné? Ale kde že. Vždyť naprostá většina z nás nabíjí z powerbank v nouzových situacích, ve kterých by se právě rychlé dodání šťávy nabíjené elektronice hodilo. Z hlediska portové výbavy tedy dle mého powerbanka mírně pokulhává, byť tyto nedostatky dožene svou funkčností.

Resumé

Skutečně povedená powerbanka, která dokáže vytrhnout trn z paty nejednomu majiteli Apple Watch a iPhonu

Jak tedy Epico Power Bar zhodnotit závěrem? Dle mého se jedná o skutečně povedenou powerbanku, která dokáže vytrhnout trn z paty nejednomu majiteli Apple Watch a iPhonu. Tato zařízení totiž dokáže dobít spolehlivě a za poměrně přívětivou dobu – tedy za dobu, na kterou jsou zvyklí ze svých domácností. Na bodech jí nicméně ubírá trochu nešťastná a možná by se chtělo říci skoro až zastaralá portová výbava, která není příliš user-friendly. Pokud jste však méně náročný uživatel, kterému nevadí s sebou na čundr přibalit pro nabíjení powerbanky microUSB kabel a či nespatřujete výhody v rychlejším nabíjení iPhonu, pak věřím, že budete z Power Baru nadšeni. Plní totiž to, co má a plní to zatraceně dobře. To vše navíc v líbivém kabátku, který ji zároveň zajistí solidní odolnost.

Slevový kód

Pokud se vám powerbanka zamlouvá, můžete jí nyní díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí získat se slevou 500 korun. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte epico a cena powerbanky rázem spadne z 1990 korun na 1490 korun.