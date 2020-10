Majitelé Apple Watch SE hlásí první vážné problémy

Porodní bolesti po spuštění prodejů sužují takřka každý nový Apple produkt a ani nedávno vydané Apple Watch SE nejsou v tomto směru bohužel výjimkou. Na internetu se totiž začínají objevovat stížnosti týkající se jejich přehřívání.

Problém s přehříváním se u Apple Watch SE projevuje jak prudkým nárůstem teploty celých hodinek a tedy i následným pálením na ruce, ale také vypálením jakéhosi fleku na displeji. S problémem se nicméně potýká zatím jen velmi málo uživatelů a to ještě zřejmě pouze v Jižní Koreji. Jelikož se však u všech z nich projevil problém shodně, nedá se jej brát na lehkou váhu, což však Apple zcela určitě neudělá. Přehřátí hodinek by totiž mohlo způsobit jeho uživatelům újmu na zdraví, což si v žádném případě nemůže Apple dovolit. V současnosti by nicméně měl mít již několik takto postižených modelů k dispozici pro testy. Přehřívající se Apple Watch Se totiž lze samozřejmě v rámci záruky bez jakýchkoliv problémů vyměnit.

Ačkoliv se v tuto chvíli přesně neví, co by mohlo za problémem stát, na internetu se nejvíce skloňuje možnost přehřívání kvůli špatným konektorům displeje. Jedná se však skutečně jen o spekulace, které zatím nelze vůbec ničím podložit – dokonce ani funkčností displeje. Ten totiž jede i po vypálení fleku alespoň dle dostupných informací bez větších potíží. Vše však v tomto směru ukáže až čas.