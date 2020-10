Kabel z nového HomePodu mini jen tak neodpojíte

Děláte si zálusk na nový HomePod mini, který si odbyl zhruba před týdnem svou premiéru? Pak pro vás máme vcelku zajímavé informace týkající se jeho napájení. Při jeho nákupu je totiž nutné počítat jednak s tím, že jeho napájecí kabel jen tak neodpojíte, ale taká s tím, že nedisponuje klasickou zástrčkou do zásuvky.

Ačkoliv se Apple přímo o napájecím kabelu u HomePodu mini nezmiňuje, zdroje portálu MacRumors jsou již nyní schopny potvrdit, že je tato věc u novinky řešena stejně jako v případě klasického HomePodu – tedy téměř neodpojitelně. Zdá se sice, že s vynaložením velké síly kabel přeci jen vypojit půjde, ale v žádném případě se nebude jednat o postup, který bude Applem uživatelům doporučován, jelikož může vést až k poškození reproduktoru – ostatně, totéž platí i u klasického HomePodu. Co se pak týče dalších detailů napájecího kabelu, dle zdrojů má na konci disponovat USB-C konektorem, který bude nutné zapojit do kompatibilního napájecího adaptéru. Jednat s má konkrétně o 20W model s tím, že jej bude Apple do balení reproduktoru přibalovat. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že pro napájení reproduktoru bude stačit i o poznání méně výkonný adaptér.

Na první dojmy z reproduktoru si budeme muset počkat až do listopadu, jelikož teprve v něm má Apple v plánu odstartovat jeho předobjednávky a následně i prodeje. Je nicméně důležité zmínit, že na tuzemský trh novinku alespoň skrze svůj Online Store přinést nechystá. Tuzemští prodejci ji však zcela určitě do své nabídky rádi zařadí, jelikož se zatím zdá, že o ní bude mezi uživateli obrovský zájem. A co vy, taky si na HomePod mini brousíte zuby?