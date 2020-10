Recenze Spigen Selfie Stick Tripod: Užitečný víceúčelový pomocník nejen pro focení na iPhone

Fotografické i natáčecí schopnosti iPhonů jsou čím dál lepší, proto je logické, že řada lidí při různých příležitostech nahrazuje klasické fotoaparáty svými mobilními zařízeními. Aby byly záběry opravdu skvělé, je výhodné mít ještě pomocníky v podobě různých selfie tyčí nebo stativů. Spigen Selfie Stick Tripod plní obě zmíněné funkce. Jak obstál v naší recenzi?

Balení

Spigen Selfie Stick Tripod je zabalen v kompaktní krabičce s přehledným nákresem všeho, co tato užitečná pomůcka zvládá. Uvnitř krabičky se nachází plastová “vanička” s tripodem a příslušenstvím, součástí balení je také uživatelský manuál v několika jazycích. Balení je úsporné, kompaktní, ale odolné a bezpečné, a určitě se nemusíte obávat toho, že by v něm staviv utrpěl jakoukoliv újmu. Kromě stativu a návodu naleznete v balení také micro-USB kabel.

Vzhled

Selfie tyč a stativ v jednom Spigen Selfie Stick Tripod je vyveden v elegantní černé barvě se zajímavým tmavohnědým detailem ve spodní části. V tmavě hnědé barvě je vyvedená i středová teleskopická tyč. Na vrchní části je tripod opatřen ohebným kloubem, napojeným na část, do které lze umístit smartphone. Na zadní části pak najdete spouštěcí tlačítko, nad kterým se nachází signalizační LED dioda. Část s tlačítkem a LED diodou je odnímatelná, opatřená microUSB portem pro nabíjení, a slouží také jako dálkový Bluetooth ovladač spouště. Coby materiál byl na Spigen Selfie Stick Tripod použit vysoce odolný plast v kombinaci s hliníkem. Barva drží na všech místech naprosto bezchybně a celé zařízení působí dojmem vysoké odolnosti vůči vrypům, škrábancům a odřeninám.

Funkce

Spigen Selfie Stick Tripod je užitečné víceúčelové zařízení, které do posledního bodu splňuje rčení “za málo peněz, hodně muziky”. Coby stativ se dokonale osvědčil – je stabilní, pyšní se opravdu bohatými možnostmi přizpůsobení výšky a spolehlivě drží za všech okolností. Spigen Selfie Stick Tripod lze využít také jako teleskopickou selfie tyč. I v tomto ohledu funguje skvěle, pohodlně se drží, neklouže, a navíc se vyznačuje lehkostí, díky které můžete natáčet opravdu dlouho. Ve složeném stavu je Spigen Selfie Stick Tripod ideálně kompaktní a vejde se i do opravdu malé tašky, kabelky, nebo do kapsy batohu. Nabíjet ho můžete přes USB port ve vašem počítači, k plnému nabití v mém případě došlo během necelé hodiny. Bluetooth ovládání funguje bez problémů, rozkládání i skládání tripodu je rychlou a jednoduchou záležitostí, kterou zvládne opravdu každý. Po celou dobu používání nevykazoval Spigen Selfie Tripod absolutně žádné problémy, skvěle do něj pasovaly všechny vyzkoušené iPhony (XS, SE a 7Plus), a to jak ve vertikální, tak i v horizontální pozici. Část pro umístění smartphonu můžete libovolně otáčet do všech směrů

Závěrem

Spigen Selfie Tripod je skvělý zejména pro svou víceúčelovost. Skvěle poslouží jako stativ i selfie tyč o přizpůsobitelné délce, je ideální zejména na cesty, a to díky své lehkosti a drobným rozměrům ve složeném stavu. Vše probíhá hladce a bezproblémově, od nabíjení, přes skládání a rozkládání až po samotné focení a natáčení.

Slevový kód

Ve spolupráci s naším partnerem iPouzdro.cz jsme si pro vás připravili exkluzivní akci, díky které můžete ušetřit parádních 20 % na nákupu všech selfie tyčí. Jednoduše vám v košíku stačí zadat kód ve znění lsaselfie, čímž se cena produktu automaticky sníží. Nabídka je však časově omezená a platí pouze do 21. října 2020.