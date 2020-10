Recenze EaseUS MobiMover: Perfektní alternativa pro iTunes, která toho umí o mnoho více

V případě, že v jablečném světě nepatříte mezi nováčky, tak jistě víte, že ještě před několika měsíci jsme mohli v operačním systému macOS najít program s názvem iTunes. Tato aplikace je stále k dispozici ve Windows, každopádně s příchodem macOS 10.15 Catalina došlo k rozdělení na tři aplikace – Hudba, Podcasty a TV. Pokud tedy chcete v rámci macOS spravovat váš iPhone, iPad či iPod, musíte tak učinit skrze rozhraní ve Finderu. Zde se připojené zařízení zobrazí v levé části okna, kde na něj stačí klepnout. Vzhledově a i funkčně se tohle rozhraní podobá právě iTunes, což je na jednu stranu dobře, jelikož se nemusíme znova s programem učit, na druhou stranu ale existují jedinci, kteří iTunes, a potažmo tedy také rozhraní ve Finderu, nesnáší.

Co si budeme nalhávat, správa jablečných mobilních zařízení v rámci macOS nikdy nebyla žádný med. Uživatelé si často stěžovali na složitost iTunes a stěžují si doteď, byť samozřejmě ne tak výrazně. Vzhledem k tomu, že Apple prakticky žádným způsobem iTunes, a všeobecně správu iPhonu či iPadu na počítači, nezjednodušil, tak s řešením musely přijít aplikace třetí strany. Těchto aplikací, které můžete pro správu vašeho zařízení na Macu či počítači využít, je k dispozici opravdu nespočet. Pravdou ale je, že mnoho těchto aplikací nefunguje podle představ, některé aplikace vás poté mohou dokonce i špehovat a sbírat vaše data. Pokud tedy hledáte nejlepší alternativu za iTunes, tak můžete s hledáním přestat. Řešením je v tomto případě MobiMover od EaseUS, na který se v tomto článku společně podíváme.

Co všechno EaseUS MobiMover umí?

Hned na začátek si pojďme říci, co všechno EaseUS MobiMover vlastně umí. To nejhlavnější je, že se jedná o nejlepší alternativu za iTunes, popřípadě za Finder v macOS. Pro většinu z nás je iPhone primárním zařízením, na kterém máme uložené naprosto všechno, co (nejen) k životu potřebujeme. Mezi tato data patří například fotografie, poznámky, kalendáře, hudba a mnoho dalšího. Jednak je velmi důležité, abychom tato data mohli jednoduše spravovat, a jednak je velmi důležité tato data také zálohovat. MobiMover nabízí naprosto perfektní a jednoduché rozhraní, na které si rychle zvyknete. Zároveň mohu určit, že po straně jednoduchosti nelze MobiMover s iTunes snad ani srovnávat. Co se týče zálohování, tak to můžete využít pro případ ztráty či zničení zařízení, pokud tedy nechcete využít zálohu na iCloud, anebo pro případ, kdy byste se rozhodli pro přechod na jiné zařízení. Kromě toho poté dokáže tedy MobiMover přenášet veškerá data mezi jablečnými zařízeními.

Nejedná se jen o alternativu k iTunes

Jak už jsem tedy zmínil výše, tak EaseUS MobiMover slouží především pro správu, zálohu a přenos dat z iPhonu, iPadu či iPodu. Nutno však podotknout, že se nejedná pouze o alternativu za iTunes – MobiMover toho totiž umí o mnoho více. Najdete v něm mimo jiné například nástroj pro jednoduché a bezplatné stažení jakéhokoliv videa či audia, a to konkrétně z více než 1000 portálů. Tyto videa či audio si poté můžete jednoduše do vašeho zařízení přenést, díky čemuž k těmto datům budete mít neomezený lokální přístup. K dispozici je poté ještě několik dalších funkcí a vlastností, které rozhodně stojí za to.

Přenos dat mezi iPhonem a PC (a naopak)

Jablečný telefon většina z nás používá na denní bázi – využit jej můžeme pro chatování, přehrávání hudby, sledování videí či k focení. Všechny tyto činnosti určitým způsobem pracují s daty, které jsou pro většinu z nás velmi cenná a rozhodně byste nechtěli, aby došlo k nějaké formě odcizení. Díky MobiMover si můžete jednoduše veškerá data ve formě záloh přenést do počítače či Macu. Tato data si zde poté můžete zašifrovat, díky čemuž se k nim nikdo nedostane, navíc k tomu tímto úkonem můžete uvolnit hromadu místa v zařízení. Pomocí MobiMover můžete data samozřejmě také přenášet z počítače do vašeho iPhonu – počítač jako takový samozřejmě není mobilní a data, která v něm máme, si jednoduše s sebou do práce, školy či na výlet nevezmeme. V tomto případě lze využít MobiMover k tomu, abyste si data z počítače přenesli na váš iPhone. Jak jistě víte, tak iTunes jako takový nedokáže do vašeho iPhonu přenést jakákoliv data – prakticky pouze hudbu, fotky a zde to končí. S MobiMover si můžete do vašeho iPhonu přenést cokoliv, a to velmi jednoduše.

Přenos data mezi iPhone a iPhone

S největší pravděpodobností už jste se alespoň jednou ocitli v situaci, kdy jste potřebovali přenést data z vašeho telefonu na nový iPhone. V tomto případě existuje hned několik různých způsobů, pomocí kterých lze data přenést. Na novějších iPhonech můžete využít jednoduchý přenos, který se zobrazí při prvotním nastavování nového zařízení. Pravdou ale je, že pokud tuto formu přenosu dat vyberete, tak bohužel nedojde k přesunu naprosto všech dat do posledního bajtu. Jestliže máte na vašem iOS zařízení důležitá data, o která nemůžete v žádném případě přijít a potřebujete, abyste je měli kompletně na novém zařízení, tak přesně v tomto případě se vám bude hodit MobiMover, který dokáže veškerá data rychle a jednoduše kompletně přenést. Celý proces přenosu dat v rámci MobiMover spočívá ve třech krocích – připojíte zařízení a vyberete si funkci, poté vyberete soubory a nakonec celou akci potvrdíte a počkáte.

Správce souborů

Jak už jsem zmínil výše, tak MobiMover je skvělý software, které slouží pro správu, zálohu a přenos dat. Naprosto skvělé je, že MobiMover disponuje kompletním správcem souborů. Pomocí tohoto správce souborů můžete jednoduše vytvářet přímo v paměti iPhonu různé soubory, popřípadě tyto soubory můžete jednoduše importovat z počítače. Nechybí samozřejmě možnost pro jednoduchý přenos dat mezi dvěma různými jablečnými zařízeními. Pro uvolnění místa v úložišti poté můžete využít nástroj pro jednoduché mazání dat, nechybí také možnost pro export dat do počítače či Macu.

Stahujte soubory z YouTube a dalších

Chtěli jste si někdy jednoduše stáhnout video z YouTube, které byste si poté mohli přetáhnout do iPhonu či iPadu, abyste se na něj mohli dívat offline? Jistě mi dáte za pravdu, že různé YouTube downloadery často nefungují podle představ a když už se vám podaří video stáhnout, tak jej s iTunes do iPhone přesunete jen těžko. V rámci aplikace MobiMover najdete naprosto jednoduchý downloader videí a audia nejen z YouTube, ale také z dalších více než 1000 portálů – například Facebook, Instagram, Vimeo a mnoho dalších. MobiMover dokáže automaticky video překonvertovat do co nejlepšího formátu, který bude kompatibilní s iOS.

Závěr

Pokud hledáte komplexní program, který dokáže primárně zastoupit iTunes, tak můžete přestat hledat. MobiMover od EaseUS je to nejlepší, co můžete na trhu stáhnout. Tato aplikace vám perfektně poslouží pro kompletní správu vašeho jablečného zařízení. MobiMover dokáže jednoduše přenášet data z počítače do iPhonu (či naopak) a samozřejmě také mezi vícero jablečnými zařízeními. K dispozici je poté také kompletní záloha dat, popřípadě možnost importu či exportu dat. Nechybí přidaná hodnota v podobě jednoduchého downloaderu videí a audia z internetu. MobiMover od EaseUS můžu s chladnou hlavou doporučit.