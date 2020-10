4 filmy na iTunes, které pořídíte do 130 korun (16. 10. 2020 – 18. 10. 2020)

Víkend je opět tu. Současná situace opravdu nepřeje zábavě venku, proto řada z nás jistě zvolí možnost strávení volna u zajímavého filmu. Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

American Sniper

Chris Kyle je příslušníkem jednotek SEAL, který odjíždí do Iráku s posláním ochránit své bratry ve zbrani. Postupně si vyslouží přezdívku Legenda a zachrání nespočet životů, dostane se ale také do hledáčku nepřátel a na jeho hlavu je posléze vypsána tučná odměna. Kromě války má ale Chris ještě jedno poslání – být otcem a manželem. Poté, co se po náročné době, strávené v bitvách, vrací domů, zjišťuje, že nechat válku za sebou není tak jednoduché jak by se zprvu mohlo zdát.

39,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film American Sniper pořídíte zde.

Kořist

Floridu sužuje hurikán třídy 5. Haley je na cestě za svým otcem, který uvízl v přístupové šachtě jejich domu. Příroda je ale neúprosná, bouře zesiluje a voda stoupá. Ústřední dvojice ještě netuší, že bude muset čelit ještě děsivější hrozbě číhající pod hladinou. Film Kořist, produkce Sam Raimi (Lesní duch), režie Alexandre Aja (Hory mají oči), je napínavý od začátku až do konce.

79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Kořist pořídíte zde.

Šílený Max: Zběsilá cesta

Snímek George Millera Šílený Max: Zběsilá cesta z roku 2015 nás zavede zpět do postapokalyptické pustiny, kterou ve svém vozidle projíždí silniční bojovník Max Rockatansky. Na své cestě ale narazí na skupinu prchající pustinou ve vyzbrojeném obrněném vozidle, v jejímž čele stojí elitní Imperator Furiosa. Citadelu, odkud prchají, tyranizuje Immortan Joe, kterému kdosi odcizil něco nenahraditelného. Rozzuřený vojenský vůdce svolá všechny své gangy a ve vysokooktanové silniční válce nemilosrdně pronásleduje prchající rebely.

59,- vypůječní, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Šílený Max: Zběsilá cesta pořídíte zde.

American Gangster

Strhující drama o životě, vzestupu a pádu jednoho z nejmocnějších padouchů newyorského podsvětí a policistovi, který za jeho pádem na kolena stál. Frank Lucas se dokáže vybudovat z úplného dna na drogového magnáta, díky své levné droze, kterou v ulicích Velkého Jablka nabízí. Zkušený detektiv Richie dostane za úkol prověřit případ nezvykle levné drogy, ze kterého může vyjít jako vítěz pouze jeden!

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film American Gangster pořídíte zde.