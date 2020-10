Další díl herní série Reigns se na Apple Arcade vydá do vesmíru. Láká animovaným trailerem

Původní Reigns oslnilo svou jednoduchostí a výborně napsaným příběhem, skrz který jste se posouvali díky dobře míněným volbám pomocí posouvání karet rozhodnutí na jednu či druhou stranu – takový herní Tinder. Série se od té doby poctivě rozšířila tituly Reigns: Her Majesty a licencovaným Reigns: Game of Thrones. Hra jako stvořená pro dotykové displeje se dočkala i nespočtu imitátorů, jež se chtěli přiživit na její jednoduché myšlence a poměrně nenáročných požadavcích na vývoj. Nyní se Reigns vrací s oznámením dalšího dílu v sérii. Vydavatel Devolver Digital a vývojáři z Nerai tentokrt přesunou dějiště osudových rozhodnutí ze středověkových království doprostřed bláznivé galaktické civilizace. Trailer, kterým novou hru oznámili ostatně mluví sám za sebe. I když jen málokdo by si po jeho zhlédnutí představil Reigns: Beyond jako relaxační herní zážitek.

Do hlavní role Reigns: Beyond postavili tvůrci mezigalaktickou hudební kapelu, která cestuje od jednoho koncertu k druhému a snaží se proslavit po celém vesmíru. Hráč pak bude rozhodovat o tom, koho si skupine přibere do posádky. Rozhodnutí budou potom ovlivňovat počet roztodivných zdrojů, jejichž počty budete muset pečlivě vyvažovat. Hra nabídne přes 1400 karet rozhodování a něco přes šedesát unikátních postav. Reigns: Beyond vyjde 6. listopadu a zdarma k dostání jako součást předplatného Apple Arcade. Tvůrci, kdo ví proč, slibují také podporu hraní s ovladačem.