5 aplikací a her na Mac App Store a Steamu, které získáte zdarma nebo se slevou (16. 10. 2020)

Pravidelně vám přinášíme seznam několika zajímavých macOS aplikací a her z Mac App Storu a ze Steamu, které jsou v daný den zdarma či za zvýhodněnou cenu. Pro dnešní den si však uvedeme pouze aplikace, které v době psaní článku byly na Mac App Store ve slevě. Snažíme se vybírat jen ty nejzajímavější, které by vám mohly být k užitku. Bohužel, může se stát, že aplikace opět sklouzne k původní ceně, což však neovlivníme. Aplikaci získáte tak, že kliknete na její název.

Aplikace Graphing Calculator 3D potěší především studenty matematiky a náruživé samouky, kteří hledají kvalitní a spolehlivou kalkulačku. Jedná se totiž o skutečně propracovaný kalkulátor, který si mimo výpočtů poradí i s vykreslením různých grafů, funkcí a podobně.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou - Graphing Calculator 3D 1 Aplikace se slevou - Graphing Calculator 3D 4 Aplikace se slevou - Graphing Calculator 3D 3 Aplikace se slevou - Graphing Calculator 3D 2 Vstoupit do galerie

Jestliže hledáte nějaký kvalitní a uživateli ověřený nástroj, který by dokázal posunout vaši produktivitu kupředu, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní nabídku na aplikaci Be Focused Pro – Focus Timer. Tento program rozdělí vaši práci do menších intervalů prokládaných přestávkami, díky čemuž se budete daleko lépe soustředit. Aplikaci jsme si rozebrali v tomto článku.

Původní cena: 199 Kč (129 Kč)

Pokud chceme dostat více souborů do jednoho a případně také zredukovat celkovou velikost, tak pravděpodobně sáhneme po komprimovaných složkách. Ačkoliv je nejrozšířenějším formátem ZIP, můžeme se setkat také s RAR, 7Z a podobně. Problémem však je, že si operační systém macOS neporadí s jejich otevřením. V takovém případě se může hodit praktická aplikace Mr. Zipper – Unrar Files, díky které můžete vytvářet komprimované složky v různých formátech a případně je také extrahovat.

Původní cena: 179 Kč (149 Kč)

Fotogalerie Aplikace se slevou-Mr. Zipper - Unrar Files 1 Aplikace se slevou-Mr. Zipper - Unrar Files 5 Aplikace se slevou-Mr. Zipper - Unrar Files 4 Aplikace se slevou-Mr. Zipper - Unrar Files 3 +2 Fotek Aplikace se slevou-Mr. Zipper - Unrar Files 2 Vstoupit do galerie

Jak již samotný název napovídá, aplikace PDF Unlocker Expert slouží k odemčení uzamčených dokumentů ve formátu PDF. Jestliže se k vám dostane takto uzamčený soubor a vy s ním potřebujete co možná nejdříve pracovat, tak vám program dokáže rychle a jednoduše pomoci.

Původní cena: 99 Kč (Zdarma)

Fotogalerie Aplikace se slevou-PDF Unlocker Expert 1 Aplikace se slevou-PDF Unlocker Expert 2 Vstoupit do galerie

Do obrovské akce se dostává vcelku populární hra Company of Heroes 2. Tu si až do 19. října můžete zakoupit s 95% slevou za pouhé 1 €. V tomto strategickém titulu se přesunete zpět v čase do dob druhé světové války a vaším úkolem bude přijít s co možná nejlepší taktikou, díky čemuž porazíte vaše nepřátele. Sami se přitom vžijete do role sovětského velitele Rudé armády, a proto budete muset osvobodit vaši Matičku Rus od německých vojáků. U této hry doporučujeme přejít na stránku platformy Steam a podívat se na parádní videa, která vás s titulem dobře seznámí.

Původní cena: 19,99 € (1 €)