Počítače se opět prodávají jako na běžícím páse, daří se i Macům

Když udeřila pandemie koronaviru, veškeré nákupy technologií byly ze strany zákazníků utlumeny. Není se moc čemu divit. Lidé byli zavřeni doma a moc z nich rozhodně nemělo finanční prostředky na „zbytečnosti“. První půlrok tedy výrobcům počítačů, smartphonů a jiného hardwaru věru moc nepřál. Jak se ale zdá, po poklesu v prvním a druhém čtvrtletí zde máme překonání rekordu.

Alespoň tedy u počítačů. Podle analytické společnosti Canalys se totiž ve 3. čtvrtletí tohoto roku prodalo 79,2 milionů počítačů, což znamená meziroční nárůst o 12,7 %. Pro výrobce je to určitě velmi dobrá zpráva, neboť se jedná o nejvyšší meziroční nárůst za posledních 10 let. Nejvíce šly na odbyt notebooky a mobilní pracovní stanice, jichž se prodalo dle analytiků celkem 64 milionů kusů. To představuje meziroční nárůst o 28, 3 %. Byť celkově prodeje rostly, zákazníci neměli tak velký zájem o desktopy, jelikož jejich prodej meziročně klesl o přibližně 26 %.

Pokud se podíváme na trh ve 3. čtvrtletí, mnout ruce si mohou zástupci Lenova, neboť na trhu měli v tomto období podíl 24,3 %. Jen kousek za nimi se nachází společnost HP s podílem 23,6 %. Bronzová příčka patří Dellu díky podílu 15,1 %. Apple se nachází až na čtvrtém místě díky podílu 8,1 %. Nárůst je zřejmě možné připsat také faktu, že se v mnoha zemích objevila druhá vlna, což spoustu lidí donutilo pracovat či studovat z domu. Pořídili jste si v tomto čtvrtletí nový počítač?