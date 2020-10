Nad startem prodejů a cenou MagSafe Duo Charger visí stále otazníky

Kromě nové verze HomePodu a iPhonů 12 (Pro) si v úterý večer na Apple Eventu odbyly premiéru i nové bezdrátové nabíječky z dílny kalifornského giganta – konkrétně modely MagSafe Charger a MagSafe Duo Charger. Zatímco první zmiňovaná verze již svou cenu a termín spuštění prodejů zná, v případě modelu Duo Charger tomu tak není. Nejeden jablíčkář sice možná tajně doufal, že se Apple o tyto informace podělil v některé ze svých tiskových zpráv vydaných při příležitosti příchodu novinek, avšak nic takového se nestalo – tedy svým způsobem.

V jedné z tiskových zpráv Applu vydaných v úterý sice zmínky o nabíječce MagSafe Duo Charger naleznete, jsou však velmi neurčité. Kalifornský gigant totiž skrze tuto zprávu “odhalil” jen to, že má v plánu nabíječku vydat později v tomto roce, přičemž do té doby nehodlá prozradit ani její cenu. A jelikož podobná slova používá Apple zpravidla u produktů, u kterých si sám jejich launchem není v danou chvíli příliš jistý, nelze vyloučit, že se MagSafe Duo Charger dostane na pulty obchodů například až v průběhu prosince, jako tomu bylo třeba u iMacu Pro v roce 2017. Vše však v tomto směru ukáže až čas, kterého do konce roku zatím zbývá ještě požehnaně.