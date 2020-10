Světové technologické společnosti o nás ví prakticky úplně všechno, a to z toho důvodu, že s sebou prakticky pořád máme i chytrý mobilní telefon. Co se těchto dat týče, tak se jedná například o polohová data, dále zdravotní data a popřípadě také data z brouzdání po internetu. Sběr těchto dat je naprosto běžný a v perfektním světě na něm vlastně nic není. Všechna uživatelská data by totiž měla být uložena na šifrovaných serverech, které není možné prolomit, zároveň by se data neměla prodávat. V minulosti už jsme viděli několik případů, kdy došlo ke kompletnímu selhání – i v případě jablečné společnosti. Pokud si z důvodů soukromí chcete smazat všechna zdravotní data ze zařízení, tak se v tomto článku dozvíte, jak na to.

Jak na iPhone rychle a jednoduše smazat veškerá zdravotní data

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu rychle smazat veškerá zdravotní data, tak se nejedná o nic složitého. Stačí, abyste postupovali následovně:

Prvně je nutné, abyste se na vašem iOS či iPadOS zařízení přesunuli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde se nachází kolonka Zdraví, na kterou klepněte.

kde se nachází kolonka na kterou klepněte. Poté, co se ocitnete v této sekci nastavení, tak v kategorii Data klepněte na řádek Přístup k datům a zařízení.

klepněte na řádek Zde pak sjeďte úplně na samotný spodek, kde najdete kategorii s názvem Zařízení.

kde najdete kategorii s názvem Tady si poté vyberte zařízení, ze kterého chcete veškerá zdravotní data smazat, a klepněte na něj.

Poté je nutné, abyste pár sekund počkali, dokud nedojde k načtení informací.

dokud nedojde k informací. Jakmile se vše načte, tak stačí klepnout na možnost Smazat všechna data z [zařízení].

Nakonec tuto možnost nezapomeňte potvrdit klepnutím na Smazat ve spodní části obrazovky.

Na úplný závěr ještě uvedu, že tato funkce je k dispozici pouze od iOS či iPadOS 13. Pokud běžíte na starší verzi jablečného operačního systému, tak byste výše uvedenou možnost hledali marně. Právě s příchodem iOS a iPadOS 13 jsme se dočkali hned několika dalších bezpečnostních opatření, společně s možnostmi pro vymazání dat z určité aplikace či služby. V té době totiž byly úniky a prodeje dat naprosto žhavým tématem, u Applu poté docházelo k odposlouchávání úkonů, které uživatele zadali Siri. Apple se tedy rozhodl určité funkce pro uživatele přidat, naopak například Microsoft se rozhodl všechno ponechat ve starých kolejích.