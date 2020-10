Je to rok nazpátek, co jsme se dočkali představení nových iPhonů 11 a 11 Pro (Max). Tyto jablečné telefony přišly s kompletně přepracovanou fotosoustavou, a abyste ji mohli na sto procent využít, tak Apple musel také přijít s přepracovanou nativní aplikací Fotoaparát – co si budeme nalhávat, ta původní už v dnešní době nestojí za nic. Uživatelé si však stěžovali na to, že je přepracovaná aplikace k dispozici jen na nejnovější iPhony, a tak se ji s příchodem iOS 14 rozhodl Apple rozšířit na iPhone SE (2020), XR a XS (Max). Od představení nových iPhonů 12 nás poté dělí už jen pár hodin a i tato budoucí zařízení samozřejmě budou přepracovanou aplikací Fotoaparát disponovat. Díky této přepracované aplikaci můžete mimo jiné také rychle začít natáčet video bez nutno toho, abyste se dole přesunuli do režimu Video, a to pomocí funkce QuickTake. Jak ji tedy využít?

Jak na iPhone využít funkci QuickTake pro okamžité nahrání videa

V případě, že na vašem iPhonu XS a novějším potřebujete rychle natočit nějaké video, tak se vám bude hodit zmíněná funkce QuickTake. Níže naleznete postup, pomocí kterého tuto funkci můžete využít:

Hned na začátek ještě jednou uvedu, že QuickTake je k dispozici jen na iPhone XS a novější s nainstalovaným iOS 14.

s nainstalovaným Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Fotoaparát. Pro rychlé otevření aplikace Fotoaparát můžete podržet prst na příslušné ikoně v pravé dolní části uzamčené obrazovky.

Jakmile se Fotoaparát spustí, tak podržte prst na tlačítku spouště , které se nachází ve spodní části obrazovky.

, které se nachází ve spodní části obrazovky. S podrženým prstem na spoušti se začne ihned natáčet video. Pokud chcete nahrávání rychle přerušit, tak stačí prst ze spouště zvednout. Jestliže naopak chcete pokračovat v natáčení bez nutnosti držet prst na spoušti, tak ním přejeďte směrem doprava , kde se nachází zámek.

na spoušti se začne Jakmile na zámek prstem přejedete, tak už můžete prst z displeje zvednout a nahrávání bude pokračovat.

Funkce QuickTake se doopravdy v mnoha různých případech velmi hodí, především tehdy, pokud potřebujete okamžitě zaznamenat nějaký moment. Bez QuickTake byste pro spuštění záznamu museli spustit aplikaci Fotoaparát, přejít do sekce Video, a poté stisknout spoušť. S pomocí QuickTake však stačí rychle aplikaci Fotoaparát spustit, a poté už jen podržet prst na spoušti v režimu Foto. Při nahrávání videa, které bylo zahájeno pomocí funkce QuickTake, můžete po uzamknutí klepnutím na malé tlačítko spouště vpravo dole zaznamenávat při nahrávání také fotografie, každopádně v horší kvalitě. Je rozhodně škoda, že QuickTake není k dispozici i na starší zařízení – je diskutabilní, zdali by QuickTake starší zařízení nezvládla, anebo se jedná o marketingový tah Applu, aby donutil uživatele k přechodu na novější model.