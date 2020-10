Grafické karty GeForce RTX 3070 a 3080 dostanou více paměti

Grafické karty GeForce RTX 3070 a 3080, které jsou horkou novinkou, budou údajně ještě lepší. AMD chystá nové karty Radeon RX 6000, jež by měly nabídnout slušnou porci paměti. Právě na to chce reagovat Nvidia. RTX 3070 má 8 GB GDDR6 a RTX 3080 10 GB GDDR6X. Nově by karty měly být k dostání s 16 GB GDDR6 u RTX 3070 a 20 GB GDDR6X u RTX 3080. Není známa cena ani dostupnost, což je poměrně pochopitelné, jelikož dostupné nejsou ani současné karty RTX 3070 a 3080. Rovněž se spekuluje, že modely s vyšší pamětí dostanou označení „Ti“.