Anketa: Co podle vás Apple dnes večer kromě iPhonů 12 a HomePodu mini představí?

Od startu druhé podzimní Keynote letošního roku nás dělí už jen něco málo přes hodinu, což znamená pro většinu z nás jediné – natěšenost pozvolna graduje. Abychom vám dobu zbývající do startu tiskové konference trochu zkrátili, připravili jsme pro vás malou anketu, skrze kterou můžete vyjádřit svůj názor ohledně produktů, které by měla dnešní Keynote přinést. Zatímco iPhony 12 a HomePod mini je v tuto chvíli prakticky jasný, nad celou řadou dalších zařízení z dílny kalifornského giganta visí otazníky – ať už větší či menší. Co podle vás tedy Apple dnes večer kromě iPhonů 12 a HomePodu mini představí?