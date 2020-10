Už v listopadu k nám dorazí Cyberpunk 2077, jenž je jednou z nejočekávanějších her roku. Žádný odklad by již neměl nastat, jelikož tvůrci deklarovali, že hra je hotová. Cyberpunk bude pravděpodobně velmi obsáhlý po stránce dialogů. V níže umístěné galerii totiž můžete vidět scénář hry v japonštině. Máme se tedy rozhodně na co těšit.