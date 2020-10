Tak to vypadá, že se po mnoha odkladech konečně dočkáme. Cyberpunk 2077, jenž je jednou z nejočekávanějších her roku, vyjde 19. listopadu. Tvůrci na svém Twitteru oznámili, že hra je hotová. Už za nějakých 6 týdnů se tedy podíváme do Night City. Hra vyjde na PS4, XONE a PC.

Cyberpunk 2077 has gone gold! 📀 See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020