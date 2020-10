Je to několik týdnů nazpátek, co jsme se dočkali vydání iOS a iPadOS 14. V těchto nových systémech přibylo hned několik nových funkcí a vychytávek a nutno podotknout, že si většinu z nich rychle oblíbíte. Postupně se na našem magazínu všem těmto novinkám podrobně věnujeme. Velkým vylepšením si prošla také nativní aplikace Zprávy, která nově nabízí možnosti pro změnu jména a fotky skupinové konverzace, dále možnost pro připnutí vybraných konverzací, anebo třeba zmínky ve skupinových konverzacích. Mimo jiné lze zmínit také přidání přímých odpovědí, kdy můžete jednoduše reagovat jen na vybranou zprávu.

Jak na iPhone v aplikaci Zprávy vytvořit přímou odpověď

Jestliže chcete na vašem iOS či iPadOS zařízení odpovědět na nějakou zprávu prostřednictvím přímé odpovědi, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně je samozřejmě nutné zmínit, že musíte mít váš iPhone či iPad aktualizovaný na iOS či iPadOS 14.

či Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak se přesuňte do nativní aplikace Zprávy.

Jakmile tak učiníte, tak si najděte konverzaci, ve které chcete přímé odpovědi využít, a poté na ni klepněte.

ve které chcete přímé odpovědi využít, a poté na ni klepněte. Nyní je nutné, abyste si v chatu našli konkrétní zprávu, na kterou budete odpovídat.

na kterou budete odpovídat. Poté, co ji najdete, tak na ní podržte prst a z menu vyberte možnost Odpovědět.

a z menu vyberte možnost Všechny ostatní zprávy v chatu se rozmažou a zaostřená zůstane jen ta, na kterou odpovídáte.

Do textového pole nyní vepište požadovanou odpověď.

Nakonec zprávu odešlete pomocí modré šipky napravo.

Co si budeme nalhávat, přímé odpovědi v nativní aplikaci Zprávy rozhodně dlouho chyběly a Applu v tomto případě tak trochu ujel vlak. Například Messenger totiž s přímými odpověďmi přišel již před několika dlouhými měsíci. Díky přímým odpovědím můžete jednoduše reagovat přímo na vybranou zprávu, díky čemuž bude v chatu větší pořádek a účastníci budou vždy přesně vědět, na co se odpovídá a reaguje. Určitě jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste s druhou stranu řešili dvě věci zároveň a záměna slovíčka ano za ne by v některém z případů mohla být fatální. O to více se poté přímé odpovědi hodí také ve skupinových konverzacích, kde často lítá jedna zpráva přes druhou.