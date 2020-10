Apple pracuje na řešení, které mu umožní zbavit se výřezu na iPhonech

Od prvního představení Face ID senzorů v iPhonu X uživatelé volají po jednom – zmenšení, nebo kompletním odstraněním celého modulu, který v posledních modelech iPhonů „hyzdí“ horní okraj displeje. Apple do tohoto prostoru musí vměstnat poměrně hodně hardwaru a výřez tak bohužel není úlně nejmenší, nové patenty však naznačují, že toužená změna by nemusela být zas tak daleko a kompletní sada senzorů by se postupně mohla přesunout pod displej.

Na webu se objevily informace o novém patentu, který Apple předložil patentovému úřadu ke kontrole. Patent se týká technologie, která by měla umožnit přesunout některé senzory potřebné pro Face ID autorizaci pod plochu displeje, čímž by se odstranila nutnost využívat tak velký výřez v displeji a displeje by se tak mohli zvětšit a především by byly symetrické, bez nutnosti existence protivného výřezu.

Patent popisuje senzorický hardware, který pracuje i přes překrytí jakési pevné „krycí vrstvy“, kterou může bet problému být i tzv. display assembly modul, tedy modul displeje složený z několika komponent. Konkrétně patent mluví o senzoru snímajícím ambientní osvětlení, který by byl nějakým způsobem integrovaný do jedné z vrstev displeje a to způsobem, že by okolní světlo snímal skrze jednotlivé pixely zobrazovacího panelu.

Zdroj: Patently Apple

V oblasti senzorů pod displejem či uvnitř displeje je Apple v posledních letech poměrně aktivní, co se patentových návrhů týče. Je jasné, že ani Applu výřez pro Face ID příliš nevyhovuje, nahlas to však nikdy nepřiznají. Technologie však pokračují kupředu a dá se očekávat, že v nadcházejících generacích zařízení vybavených Face ID bude docházet k postupné miniaturizaci celého modulu s tím, jak se budou jednotlivé komponenty zmenšovat či schovávat na místa, kde nebudou tolik překážet a omezovat plochu displeje.