Apple AirPower: Vzhled, funkce, cena a vůbec vše, co od ní očekáváme

Minulé úterý Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na svou druhou podzimní konferenci. Ta se uskuteční již toto úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si teoreticky mohl v úterý odbýt svou premiéru, je i bezdrátová nabíječka AirPower či její další modifikace. Jejich premiéra je sice podle zdrojů nejistá, avšak vzhledem k tomu, že se s jejich příchodem ještě před pár dny počítalo takřka na 100 % si myslím, že nebude od věci je do tohoto miniseriálu očekávání zařadit – tím spíš, když nevíme, zda je jeho „nepříchod“ stoprocentní. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled

Předpokládá se, že AirPower dorazí hned ve dvou variantách, přičemž jedna bude určena pro nabíjení jednoho kompatibilního produktu, druhá pak pro nabíjení více hardwarů. V případě první – jednoduché – varianty se očekává minimalistický design vycházející z nabíječek z dílny Belkinu, konkrétně pak modelů BOOST UP 10W. Pravděpodobně se tedy dočkáme bezdrátové nabíječky s kruhovým tělem, ze které bude z boku vycházet napájecí kabel. S ohledem na to, že první generace AirPower měla být kombinací plastu a skla, je prakticky jasné, že stejné složení by Apple zvolil i nyní. Pokud by vás pak zajímalo to, jaký design má mít druhá, větší verze nabíječky, odpověď je naprosto jednoduchá – prakticky stejně jako původní varianta. To jinými slovy znamená, že bychom se měli dočkat oválné nabíječky, na kterou by neměl být problém vměstnat vícero kompatibilních zařízení. Obecně se dále v obou případech počítá, že Apple nebude v ničem experimentovat a vsadí „jen“ na ověřenou bílou barevnou variantu.

Fotogalerie airpower prototyp 2 airpower prototyp 1 airpower unik 2 airpower unik 1 +3 Fotek new airpower Zdroj: Twitter Jonna Prossera unikla fotka airpower Uniklá fotka prototypu AirPower. Zdroj: Jon Prosser Vstoupit do galerie

Funkce

Hlavní a de facto i jedinou funkcí obou modelů AirPower bude nabíjení kompatibilních produktů. Nutno přitom podotknout, že díky standardu Qi, který by měly nabíječky podporovat, by neměl být problém kromě kompatibilních Apple produktů nabíjet i non-Apple zařízení podporující tento standard. Kdybychom pak měli vyjmenovat konkrétní Apple produkty, které se podpory nabíječky dočkají, budou to všechny iPhony 8 a novější, dále pak AirPods s bezdrátově nabíjecím pouzdrem a AirPods Pro s bezdrátově nabíjecím pouzdrem. Kromě těchto produktů se pak počítá s podporou Apple Watch, které měla zvládnout nabíjet už původní nabíječka. Právě v tomto směru by tak měla být AirPower svým způsobem unikátní – pokud totiž nebude mít v sobě magnetický důlek pro nabíjení hodinek, stane se první „standardní“ bezdrátovou nabíječkou, kterou budou jablíčkáři schopni své hodinky nabít.

Zajímavou funkcí, kterou má nabíječka po vzoru původní AirPower zvládat, je určitá forma komunikace s nabíjenými produkty ve formě zrcadlení jejich úrovně nabíjení na produkt s displejem – nejčastěji tedy na iPhone. Díky tomu by tak mělo být velmi jednoduché kontrolovat při nabíjení stav baterie například v AirPods či v Apple Watch, jelikož se jich nebude muset uživatel vůbec dotýkat. Stačit totiž bude jen zkontrolovat ukazatele na displeji iPhonu a bude hotovo, což je rozhodně příjemná vychytávka.

Dostupnost a cena

Pokud zítra Apple nabíječku AirPower skutečně představí, je velmi pravděpodobné, že se spuštění jejího prodeje dočkáme souběžně s iPhony 12, popřípadě ještě před nimi. Pravdou totiž je, že si kalifornský gigant ani jiné spuštění prodejů dovolit nemůže, jelikož by byl světu s ohledem na původní osud AirPower k smíchu, čehož se bude snažit zcela určitě vyvarovat. Kdybychom se pak měli na spuštění prodejů podívat ryze přes data, nedivili bychom se, kdyby šla minimálně jedna její varianta objednat už 16. října s doručením příští týden. Pokud vás pak zajímá cena, za model pro jedno zařízení si má Apple účtovat 99 dolarů, za model pro nabíjení více zařízení pak 249 dolarů. Ani v jednom případě tedy nebude cena tak úplně nízká, byť je již nyní jasné, že jablíčkáře od nákupu přesto neodradí.