7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (12. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Správa rozpočtu dá mnohdy pořádně zabrat. V takovém případě se rozhodně hodí sáhnout po nějaké pomoci, kterou může být například aplikace Smart Spend: Cost Analyzer. S pomocí tohoto nástroje si budete značit jednotlivé výdaje a držet se vašeho rozpočtu, díky čemuž dokážete následně ušetřit.

Původní cena: 129 Kč (Zdarma)

Psaní textu dokáže dyslektiky pořádně potrápit. Horší je to poté samozřejmě v případě cizího jazyka, jako je například angličtina. S tím si naštěstí dokáže vcelku spolehlivě poradit aplikace inku – tool for dyslexia, která lidi s dyslexií učí správně psát, dokáže analyzovat jejich postup a do značné míry jim pomoci.

Původní cena: 379 Kč (199 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Vault – Keep your files hidden vám dokáže posloužit jakožto sejf pro vaše soubory, u kterých si nepřejete, aby k nim mohl přistoupit někdo jiný. Tento program vám umožní zmiňované soubory uzamknout s pomocí PINu a Touch ID či Face ID.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pravděpodobně drtivá většina z vás zná legendární herní ikonu Super Mario. Tuto nostalgii si budete moci z části připomenout díky lehké kopii hry s názvem Super Miley, kde se zhostíte role postavičky jménem Miley a váš úkol bude jasný – zachránit princeznu. Na cestě však narazíte na různé překážky a nepřátele.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Jestliže se zajímáte o kryptoměny, jejich vývoj a aktuální kurzy, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní slevu na program Crypton, Crypto Market Tracker. Jedná se o perfektní nástroj, v jehož databázi se nachází více než 4600 kryptoměn a dokonce si dokáže poradit se správou vašeho osobního portfolia.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Jablečné telefony či tablety si dokáží poradit s vygenerováním náhodného čísla skrze hlasovou asistentku Siri. Co když ale nemáte internetové připojení a číslo potřebujete i přesto vygenerovat? V takovém případě vám dokáže pomoci aplikace Random (Number Generator), ve které stačí zvolit spodní a horní mez a o zbytek se postará program za vás.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Pokud hrajete na housle, tak byste se měli přinejmenším podívat na aplikaci Dybos Violin Tuner. S pomocí tohoto jednoduchého nástroje můžete v okamžiku naladit zmiňované housle. Program za pomocí mikrofonu snímá jejich zvuk a následně vám dokáže říci, že nejsou případně naladěné.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)