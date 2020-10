iPhone 12: Vzhled, výkon, displej, cena a vůbec vše, co od něj očekáváme

Včera Apple rozeslal dlouho očekávané pozvánky na svou druhou podzimní konferenci. Ta se uskuteční již příští úterý od 19:00 našeho času v Divadle Steva Jobse. Jedním z produktů, který by si měl v úterý odbýt svou premiéru, je i iPhone 12 – tedy levnější řada letošních iPhonů. V následujících řádících si proto společně shrneme, co vše o něm již víme a tudíž i to, co od nich celkově očekáváme.

Vzhled, rozměry a materiály

Vzhled nových iPhonů je již pěkných pár měsíců víceméně jasný. Prakticky všechny zdroj se totiž shodují na tom, že se letos Apple odkloní od zaoblených hran používaných od iPhonu 6 a navrátí se k hranám ostrým, které si mnozí z nás pamatují z dob iPhonů 5, 5S či SE. Ty v současnosti používá i u iPadů Pro 3. a 4. generace, se kterými se mu tak iPhony podaří skvěle sjednotit. Další designové prvky jako například výřez v displeji či rámečky kolem něj nicméně zůstanou dle všeho stejné, nebo jen minimálně zmenšené oproti předešlým modelům. Na stejném místě – tedy ve středu zad – zůstane i logo Applu. Co se týče povrchového opracování zad, očekává se, že levnější „dvanáctky“ dostanou lesklá záda s matným modulem fotoaparátu a logem Applu. Rámečky telefonu pak budou též matné a vyrobené z hlinku – na rozdíl od řady 12 Pro, která se dočká leštěné oceli a matných zad.

Žádné dohady již nekolují ani kolem rozměrů „dvanáctek“. Ty dorazí celkem ve dvou verzích – konkrétně v 5,4″ a 6,1″. Velikost první zmiňované se bude pohybovat zhruba někde mezi 4″ a 4,7″ iPhony. 6,1″ model pak bude stejně velký jako nynější iPhony 11 či XR. V obou případech se tedy bude jednat o relativně kompaktní telefony, které padnou velmi slušně do ruky – byť samozřejmě v případě 5,4″ platí toto tvrzení mnohem více. Pokud vás pak zajímají barvy, ty „dvanáctky“ velmi pravděpodobně částečně zkopírují z loňských iPhonů 11 a doplní je o pár nových odstínů.

Výkon

V posledních letech se stalo již jakousi tradicí, že Apple osazuje všechny iPhony určené pro podzim stejným procesorem, avšak jinou kapacitou RAM paměti. Totéž se proto očekává i letos u iPhonů 12 a 12 Pro. Ty se dočkají zcela určitě procesorů Apple A14, které je velmi pravděpodobně jako již tradičně katapultují na trůn nejvýkonnějších smartphonů současnosti. Co se pak týče RAM paměti, u řady 12 se očekává nasazení 4 GB modulů a u 12 Pro 6 GB modulů. To by však nemuselo být ve výsledku pro méně náročné uživatele ničím citelným, jelikož je vyšší RAM ocenitelná jen u náročnějšího využívání telefonu jako například spouštění náročných aplikací. Pokud by vás pak zajímalo to, o kolik si procesory A14 výkonnostně polepší oproti loňským A13, očekává se nárůst mezi 30 až 50 % (v závislosti na tom, zda Apple procesor podtaktuje či nikoliv). Z hlediska energetické náročnosti se pak očekává zlepšení v řádu zhruba 20 %.

Displej

Dejte sbohem LCD. Letošní rok totiž konečně plnohodnotně patří OLEDu. Toho se totiž dočká i levnější řada 12, což je rozhodně skvělá zpráva. Zobrazovací vlastnosti OLEDu jsou totiž oproti LCD, které Apple použil třeba ještě u iPhonů 11 či SE 2. generace, výrazně lepší. Rozlišení či jakékoliv jiné technické specifikace sice ještě oficiálně neznáme, ale obecně se očekává, že zrovna u tohoto komponentu Apple šetřit nebude a do levnější řady nasadí tytéž panely, které nasadí i do iPhonů 12 Pro. To jinými slovy znamená, že se velmi pravděpodobně dočkáme Super Retiny XDR displeje s kontrastem 2 000 000 : 1.

Konektor

O nasazení USB-C konektoru, kterým by Apple u iPhonů nahradil ikonický Lightning, se spekuluje v posledních letech naprosto pravidelně. Pokud po tomto upgradu voláte i vy, musíme vás zklamat. Nasazení modernějšího USB-C, které by iPhonům zajistilo lepší kompatibilitu s nejrůznějším příslušenstvím, se totiž ani letos konat nebude. A co víc – konat se nemá ani příští rok. Než, aby jej totiž Apple nasadil, chce u iPhonů konektory úplně zrušit a vytvořit je zcela bezdrátové.

Fotoaparát a úložiště

Oba iPhony 12 mají dostat „jen“ dva objektivy, přičemž stejně jako u iPhonů 11 se má jednat konkrétně o širokoúhlý objektiv a ultraširokoúhlý. Ty budou z hlediska technických specifikací velmi pravděpodobně zcela stejné jako u iPhonů 12 Pro a nedá se vyloučit ani to, že stejné jako u iPhonů 11 a 11 Pro. V posledních letech se totiž Apple snaží své fotoaparáty vylepšit spíše softwarově, nežli hardwarově, čehož se pravděpodobně dočkáme i letos. Zda se dočkáme vylepšení Deep Fusion, Smart HDR či nasazení zcela nové softwarové funkce pro vylepšení fotek je nicméně v tuto chvíli nejasné.

Pokud vás zajímá úložiště, klasické „dvanáctky“ vás asi příliš nepotěší. Ještě nedávno se sice počítalo s tím, že všechny letošní iPhony začnou na 128 GB, avšak podle úniků z posledních dní se zdá, že tomu tak bude jen u řady 12 Pro. Levnější 5,4″ a 6,1″ iPhony 12 tedy do vínku dostanou v základu „jen“ 64 GB úložiště, přičemž zakoupit bude možné i modely se 128 GB úložištěm a 256 GB úložištěm. Jinými slovy – základní „dvanáctky“ okopírují předloňské iPhony XR a loňské 11.

Dostupnost a cena

Dlouhé měsíce slýcháme, že je výroba letošních iPhonů tvrdě zasažena koronakrizí, kvůli čemuž se spuštění prodejů těchto telefonů dočkáme mnohem později než obvykle. Pokud se tedy příští týden iPhony 12 představí, upřímně neočekáváme, že dorazí za pár dnů, ale spíše až ke konci října či v horším případě v listopadu. Druhou variantou je pak spuštění v horizontu několika týdnů, avšak s tím, že dostupnost telefonů bude zkrátka mizerná a tudíž budou zprvu naprosto nedostatkovým zbožím pro vyvolené. Co se pak týče ceny telefonu, základní 5,4″ model by měl podle mnoha spekulací začínat zhruba na 649 dolarech (tedy asi 15 tisících korun bez daně a dalších poplatků), 6,1″ model pak na 749 dolarech (tedy asi 17 tisících korunách bez daně a dalších poplatků.