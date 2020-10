Apple opět čelí kritice kvůli monopolu, nařčení ale odmítá

Demokratická subkomise ve Spojených státech dnes zveřejnila svá doporučení na změnu antimonopolních zákonů a prevenci protisoutěžních praktik u velkých společností jako Apple, Alphabet, Amazon nebo Facebook. Zmíněná doporučení vznikla jako následek šestnáctiměsíčního vyšetřování zmíněných společností s cílem reformovat zákony tak, aby odpovídaly současné digitální době.

Fotogalerie Apple HQ apple_hq Apple Cork HQ Apple Cork HQ apple park 06 +3 Fotek apple park 03 apple park 02 Vstoupit do galerie

Dokument o rozsahu téměř 450 stran nabízí závěry z řady různých slyšení, rozhovorů, a více než jednoho milionu dokumentů – veškeré zmíněné materiály byly podrobně analyzovány v průběhu 16 měsíců. Subkomise doporučuje provést v antimonopolním zákoně hned několik zásadních změn, které mají velkým technologickým společnostem zabránit ve zneužívání jejich pozice. Mezi hlavní návrhy, které subkomise přednesla, patří například požadavek na strukturální rozdělení velkých firem na rozdílné menší společnosti – v případě Applu by to například mohlo znamenat převedení provozu App Storu na jinou společnost. Dominující platformy by podle demokratů neměly mít možnost upřednostňovat své vlastní služby před umožňováním stejných podmínek pro své konkurenty, a měly by svým zákazníkům nabídnout snadnou cestu k převodu dat z jedné platformy na druhou, případně měnit produkty a služby čistě podle svého rozhodnutí. Společnost Apple podle zmíněné zprávy využívá způsob distribuce aplikací na iOS zařízení v neprospěch konkurenčních firem. Amazon zase zpráva kritizuje kvůli provozu online prodejů, Facebook čelí kritice ovládání online reklam a Google kvůli své dominanci na poli online vyhledávání.

Společnost Apple na doporučení demokratické subkomise odpověděla prohlášením, ve kterém sice schvaluje důležitost kontroly, zároveň ale popírá to, že by na trhu měla dominantní postavení, a to v jakékoliv z oblastí, ve kterých podniká. „Od jeho založení před 12 lety s pouhými 500 aplikacemi jsme náš App Store budovali coby bezpečné a důvěryhodné místo, kde mohou uživatelé objevovat a stahovat aplikace,“ uvádí Apple, a dodává, že App Store je zároveň také způsob, jak podpořit vývojáře v jejich tvorbě. Provize, za jejichž výši je často kritizována, považuje společnost Apple za zcela průměrné. „Neúnavně pracujeme na tom, abychom mohli našim zákazníkům dodávat ty nejlepší produkty,“ dodává. Společnost Apple opakovaně odmítá kritiku svých praktik nejen co se týče App Storu. Pravdou ale zároveň je, že cupertinský gigant čelí v řadě zemí po celém světě antimonopolnímu vyšetřování.