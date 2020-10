7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (6. 10. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Chtěli byste začít cvičit, dostat se do formy či případně zredukovat svou vlastní hmotnost? V takovém případě by vám mohla pomoci aplikace 7 Minute Workout Lite. Ta pro vás totiž přichystá řadu různých sedmiminutových cvičení, díky čemuž se dokážete procvičit v relativně krátkém čase.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Máte ve svém zařízení různé poznámky, u kterých si nepřejete, aby se k nim někdo dostal? Tento problém dokáže vyřešit aplikace Safety Note+, s jejíž pomocí si můžete vaše poznámky uzamknout heslem či biometrickou autentizací. Všechny údaje jsou samozřejmě šifrovány.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

S pomocí aplikace Create Flyers & Logos – Maker můžete za pomocí vašeho iPhonu či iPadu vytvářet různé letáky, propagační materiály, plakáty, pozvánky, prezentace, loga, pohlednice a řadu dalších. V rámci tohoto programu je navíc k dispozici rozsáhlá databáze s připravenými šablonami, které vám dokáží proces tvorby značně usnadnit.

Původní cena: 79 Kč (49 Kč)

Pokud se věnujete kódování v jazyku HTML a hledáte nějaký nástroj, který by vám umožnil pokračovat ve vaší práci i na jablečném telefonu či tabletu, zbystřete. Do akce se totiž dostává program HTML Designer – Code Editor, s jehož pomocí můžete psát nejen v HTML, ale využít také CSS či Javascript.

Původní cena: 199 Kč (99 Kč)

Aplikace Star Walks 2 – Night Sky Map cílí především na milovníky astronomie a na lidi, kteří rádi pozorují noční oblohu. Tento program vás totiž dokáže obeznámit s různými vesmírnými objekty, hvězdami, souhvězdími a podobně. Dokonce zde najdete i astronomický kalendář s důležitými událostmi a řadu dalších.

Původní cena: 79 Kč (25 Kč)

Ve hře Ashworld se podíváte do několik stovek let vzdálené budoucnosti, konkrétně tedy do post-apokalyptického světa, kde voda a jídlo reprezentují to nejcennější. Celé území samozřejmě ovládají povstalci a abyste vůbec dokázali přežít, budete se s nimi muset utkat. Proti takové přesile ale nemáte žádnou šanci, a proto budete muset přemýšlet a přechytračit je.

Původní cena: 99 Kč (49 Kč)

Aplikace AirDisk Pro potěší především ty uživatele, kteří častokrát potřebují na iPhonu či iPadu pracovat s daty, které mají uložené na Macu či klasickém počítači. Tento program totiž dokáže zařízení propojit skrze domácí síť a následně vám tak umožní si jednotlivé soubory procházet a dále s nimi pracovat.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)