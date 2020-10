Nejlepší aplikace, které vám pomohou zbavit se zlozvyků

Kouření, přejídání, přílišné koukání na televizi, pitím alkoholu nebo hraní her … každý z nás má své zlozvyky, které by rád zredukoval. Ne vždy to ale jde „samo od sebe“, a někdy je potřeba přizvat si na pomoc asistenta v podobě speciální aplikace. V dnešním článku vám představíme hned několik z nich.

QuitNow!

Aplikace QuitNow! je určená všem, kteří chtějí přestat s kouřením. Umí vás motivovat hned několika různými způsoby – nabízí počítání času, který uběhl od vaší poslední cigarety (dny, hodiny a minuty), ukazuje počet nevykouřených cigaret a v neposlední době také peníze a čas, který se vám podařilo ušetřit. QuitNow vás umí informovat také o tom, jak s postupujícím časem zlepšuje váš zdravotní stav. Součástí aplikace je také komunitní stránka pro sdílení úspěchů a vzájemnou podporu s ostatními uživateli.

Nomo – Sobriety Clocks

Pokud je pro vás největší motivací údaj o čase, který se vám podařilo strávit bez nezdravého návyku, vyzkoušejte aplikaci Nomo. Stačí zadat, kdy jste si naposledy dali skleničku alkoholu, cigaretu, nebo třeba kdy jste se naposledy přejedli, a Nomo za vás začne odpočívat, jak dlouho se vám daří bez vašeho zlozvyku vydržet. Aplikace Nomo nabízí možnost vytvoření více počítadel pro různé zlozvyky, nabízí funkci sdílení, počítání milníků, funkci deníku, ale také možnost zabezpečení, aby k vašim počítadlům nezískal přístup nikdo jiný.

Rise Up + Recover

Aplikace Rise Up + Recover je určená především uživatelům, kteří se potýkají s poruchami příjmu potravy. Jako pomůcku ji ale mohou využít i ti, kteří se chtějí zbavit emočního přejídání nebo nadměrné konzumace nezdravých potravin. Umožní vám sledovat vaše návyky, pocity a chování, nabízí možnost zaznamenávání jídel, nabízí aktivaci notifikací a připomínek, a umožňuje také uzamčení pro lepší zabezpečení. Své záznamy můžete z aplikace exportovat ve formátu PDF. Rise Up + Recover vám může pomoci s lehčími problémy s jídlem, pokud jsou ale vaše potíže závažnějšího charakteru a výrazně ovlivňují váš život, nespoléhejte na aplikaci a vyhledejte pomoc odborníka – to pochopitelně platí i v případně nadměrného utrácení, pití alkoholu, kouření a dalších oblastí, kde obyčejný zlozvyk přerůstá v závislost nebo poruchu.

Habit-Bull: Daily Goal Planner

Aplikace Habit-Bull: Daily Goal Planner vám pomůže osvojit si ty správné návyky a rutiny, a především si je udržet. V aplikaci můžete sledovat upevňování dobrých návyků i ukončování těch špatných, monitorovat svůj postup a své úspěchy a nastavit si nové cíle. Habit-Bull nabízí hned několik nástrojů a funkcí, ze kterých si můžete zvolit ty, které vám budou co nejlépe vyhovovat. Aplikace dále nabízí možnost synchronizace mezi více zařízeními, zálohování do cloudu, aktivaci připomínek nebo uzamčení za pomoci číselného kódu.

Shopping Addiction Calendar

Jak název napovídá, pomůže vám aplikace Shopping Addiction Calendar se zkrocením nadměrného a zbytečného nakupování a utrácení. Nabízí počítání dnů, hodin a minut, kdy se vám podařilo neutrácet, a umí vám také spočítat, kolik peněz se vám podařilo ušetřit. V aplikaci si můžete pro lepší motivaci zadat důvody, proč chcete přestat s nadměrným utrácením, nebo využít nouzové tlačítko, které vám v případě naléhavé potřeby umožní kontaktovat přítele nebo příbuzného, který vám případně utrácení rozmluví. Součástí aplikace jsou i různé odměny a motivační citáty.