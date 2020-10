Jak šlo vyhrát spor se Stevem Jobsem

Geniální vizionář a zakladatel Applu, Steve Jobs, je často považován za neuvěřitelně kontroverzní a rozporuplnou osobnost. Na jednu stranu ho jeho blízcí adresují jako láskyplného, oddaného a především neuvěřitelně inteligentního jedince, na tu druhou se v očích někteých zaměstnanců jedná o nesnesitelného tyrana, v jehož případě se nedalo mluvit o racionálním nadřízeném. Ačkoliv se zdroje o jeho osobnosti rozcházejí a my se můžeme jen domnívat, co byl Jobs doopravdy zač, hodně o něm vypovídá samotný zážitek fotografa časopisu Fortune, který se podílel na zachycení Steva v jeho „přirozeném prostředí“. Doug Menuez byl poměrně obyčejný redaktor a fotograf oblíbeného amerického magazínu, když dostal nečekanou příležitost setkat se v roce 1989 se zakladatelem Applu a nasnímat pro něj několik fotek, které ho měly nejen skvěle reprezentovat, ale i posloužit jako vstupenku do podvědomí široké veřejnosti.

Tehdy poměrně mladý a ne tak zkušený fotograf měl Steva kontaktovat a domluvit si s ním schůzku v kancelářích NeXT Computers, tedy firmě, na níž Jobs několik let po odchodu z Applu dohlížel až do té doby, než se do područí technologického giganta opět navrátil. Menuez dorazil o dvě hodiny dříve a okamžitě se jal připravit scénu, ať už se co se týče vybavení, světel nebo samtoného zvolení ideálního místa. Nejžhavějším kandidátem se nakonec stalo schodiště zabudované do zdi, které je nyní tak hojně využíváno v Apple Storech po celém světě. Když se však vizionář objevil, zůstal Manuez v šoku. Steve Jobs totiž světla vypnul, začal na fotografa křičet a sdělil mu, že horší a hloupější nápad nikdy neviděl. Následoval zlostný monolog, kde se Jobs nelichotivě na adresu Douga nelichotivě vyjadřoval a svůj proslov zakončil tím, že je fotograf neschopný, jeho jediným cílem je zvýšit prodeje magazínu Fortune a měl by odejít.

Následnou reakci však legendární osobnost Applu nemohla ani v nejmenším čekat. Doug se rozzuřil a sdělil Jobsovi, že jeho jediným cílem je naopak prodávat počítače a profitovat na tom. Po chvíli ticha se Steve rozesmál a přátelsky se Douga zeptal, kam si má tedy stoupnout a jak si scénu fotograf představuje. Jak se ukázalo, jednalo se jen o další z řady testů, kterými Steve Jobs své okolí častoval. Nakonec jablečný vynálezce fotografa pochválil i za fotku a jak se sám Doug Menduez ve své knize Fearless Genius, kterou napsal o mnoho let později, vyjádřil, jedná se o způsob jak konfrontovat lidi okolo a zjistit, zda se jim dá instinktivě věřit. Jak se sám bývalý fotograf magazínu Fortune v novém rozhovoru vyjádřil – Steve si zkrátka oblíbil netradiční metody prohloubení důvěry a vážil si každého, kdo se mu bez okolků postavil. Právě proto si vizionář kolem sebe udržoval i tým inženýrů, jimž mohl plně důvěřovat a věděl, že ho nezklamou.