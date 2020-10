Výroba iPhonů 12 již běží ve Foxconnu na plné obrátky

Práce v čínské továrně Foxconn se rozjíždí na plné obrátky. Pobočka v Zhengzhou zahájila čtyřiadvacetihodinový provoz v rámci masové výroby nových letošního iPhonů. Foxconn povolal do služby prakticky všechny své zaměstnance, přičemž někteří z nich byli dokonce nuceni přerušit svou dovolenou. S každoročními pracemi na nových iPhonech jsou spojené rozsáhlé nábory, mediální kampaň i štědré bonusy.

Společnost Foxconn nabízí v přepočtu zhruba 34 tisíc korun coby bonus pro každého pracovníka, který nastoupí po 18. září, setrvá v továrně minimálně po dobu tří měsíců a odpracuje minimálně 55 dní. Těm, kteří se do práce ve Foxconnu zapojí po 26 září, nabízí firma v přepočtu zhruba 29 tisíc korun coby bonus. Řada zaměstnanců přerušila kvůli masové výrobě jablečných smartphonů své dovolené. První smartphony by podle dostupných – nicméně neoficiálních – zpráv měly k distributorům začít putovat již 5. října, související Apple event by se měl konat 13. října. Oproti obvyklým datům konání tradiční podzimní Keynote se jedná o zpoždění, o tom se ale spekulovalo již letos na jaře, kdy chod světa částečně ochromila koronavirová pandemie. Apple by měl letos představit čtveřici nových iPhonů včetně iPhonu 12 mini. Všechny letošní jablečné smartphony by měly nabídnout 5G konektivitu, přičemž high-endový iPhone 12 Pro Max nabídne v tomto směru rychlejší připojení. Ke zpoždění dojde také co se týče zahájení prodejů iPhonů – některé modely by se teoreticky mohly začít prodávat až v listopadu.