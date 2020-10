Starejte se o antropomorfní kočičky v nové iOS hře Dear My Cat

Pokud jsme minulý rok tvrdili, že žijeme v chaotické době, letošek nám dal pořádně za vyučenou a ukázal, že vždycky může být hůř. V něklidných časech tak přijde vhod pořádná dávka relaxace. A tu vám chce zprostředkovat právě vycházející Dear My Cat, ve které se budete starat o bandu antropomorfních koček, co si užívají života, nebo spíše smrti, v jejich verzi posmrtného ráje. Na první pohled a poslech evokuje Dear My Cat herní obměnu horké vany po náročném dni. Samotný gameplay v tomto ohledu také nezaostává, a během hraní na vás stresující situace v tomhle kočičím nebi nečekají.

Obyvatelstvo posmrtného ostrůvku netvoří anonymní kočky, ale domácí šelmy s vlastními, unikátními příběhy. Kromě pozorování běžného počínání obyvatel tak můžete každému z nich pomoci nějaký vyprávět. Hlavní pomocnou rukou pro kočky bude výstavba nových budov a zařízení, do kterých rozšíří své rutinní aktivity, stejně jako obdarovávání pomocí množství dárků. Samozřejmě lze tento aspekt hry ignorovat a vystačit si s pozorováním postaviček při obvyklém rybaření, výrobě hrnečků, zahradničení nebo shromažďování kolem táboráků. Dear My Cat tak nabídne něco jak pro milovníky zvířat, tak pro stále se rozrůstající komunitu vystresovaných lidí, hledajících oddych u nenáročné činnosti. Hra je už nyní dostupná zcela zdarma, obsahuje ale mikrotransakce.