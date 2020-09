S příchodem nových operačních systémů jsme se dočkali samozřejmě mnoha skvělých funkcí, a to jak v případě iOS či iPadOS 14, tak v případě watchOS 7. Mezi jednu z největších funkcí v novém hodinkovém operačním systému patří analýza spánku, zmínit lze poté také mytí rukou. Ostatním funkcím poté bohužel není věnováno tolik pozornosti, jako těm zmíněným. Co se týče ostatních funkcí, tak můžeme zmínit například režim s názvem Čas ve škole, který se může hodit především tedy do školy, kromě toho ale třeba také do práce – zkrátka a jednoduše, hodí se, pokud nechcete být rušeni. Pojďme se společně podívat, jak tento režim můžete aktivovat.

Jak na Apple Watch aktivovat režim Čas ve škole

Abyste mohli režim Čas ve škole aktivovat, tak je samozřejmě nutné, abyste měli vaše Apple Watch aktualizované na watchOS 7 a novější. Pokud tuto podmínku splňujete, tak už stačí postupovat následovně:

Prvně je nutné, abyste si režim Čas ve škole přidali do ovládacího centra , odkud jej můžete ovládat.

, odkud jej můžete ovládat. Na vašich Apple Watch tedy otevřete ovládací centrum – stačí na domovské obrazovce p řejet prstem ze spodní hrany směrem nahoru.

– stačí na domovské obrazovce p Po otevření ovládacího centra v něm sjeďte úplně dolů a klepněte na tlačítko Upravit.

a klepněte na tlačítko Jakmile tak učiníte, tak opět sjeďte úplně dolů, kde se nachází prvky, které se ve vašem ovládacím centru nezobrazují.

kde se nachází prvky, které se ve vašem ovládacím centru nezobrazují. Zde najděte ikonu panáčka, který sedí v lavici , a poté u něj v levém horním rohu klepněte na ikonu +.

, a poté u něj v levém horním rohu klepněte na Tímto se režim Čas ve škole přidá do ovládacího centra. Podržením prvku samozřejmě můžete změnit jeho umístění.

samozřejmě můžete jeho Poté už jen stačí, abyste dole klepnuli na Hotovo.

Tímto způsobem jste přidali Čas ve škole do ovládacího centra.

Pokud tento režim chcete aktivovat, tak stačí, abyste na něj v ovládacím centru klepnuli. Po prvním spuštění se vám zobrazí informace o tom, v případě tohoto režimu dojde ke ztišení komplikací a oznámené a zároveň se aktivujte režim Nerušit, tísňové volání však samozřejmě zůstane aktivní. Pokud chcete Čas ve škole po aktivaci vypnout, tak stačí otočit digitální korunkou, a poté zvolte Ukončit. Na obrazovce před ukončením se vám poté ještě zobrazí informace o tom, jak dlouho byl režim Čas ve škole aktivní. Tento režim se hodí perfektně tehdy, pokud se chcete na něco výhradně soustředit a nechcete být rušeni komplikacemi a oznámeními. Kromě toho alespoň máte jistotu, že hodinky například v hodině nepřehrají nějaký zvuk. V budoucnu bude rozhodně skvělé tento režim využít s automatizací, tedy že se režim Čas ve škole automaticky aktivuje s příchodem do školy – prozatím však tato možnost chybí.