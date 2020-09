7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (30. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jak již samotný název napovídá, stažením aplikace Videdit – Handy Video Editor získáte praktický nástroj, který vám dokáže značně pomoci s úpravou videa. Program si dokáže poradit se zkrácením, střihem, oříznutím, vymazáním nevyžádaných objektů, nabízí řadu parádních funkcí, filtrů, klíčování a dalších.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Líbí se vám staré fotografie a rádi se koukáte na snímky, které byly vyfoceny zhruba v devatenáctém století? Jestliže jste si na tuto otázku odpověděli ano, tak byste rozhodně neměli přehlédnout aplikaci Recolla. Ta totiž svému uživateli nabízí propracovaný algoritmus, který dokáže přehodit jakoukoliv fotografii do podoby, jakoby pocházela ze zmiňovaných dob.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Pokud hledáte nějakou zábavnou hru, která by dokázala zahnat nudu a zabavit vás na dlouhé hodiny, tak by vás mohl zaujmout titul Monster Stunts. V této hře se zhostíte role řidiče monster trucku a vaším úkolem bude projet dané trasy v co možná nejkratší čase. Dávejte si ale pozor, protože i menší chyba vám dokáže zavařit.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aplikace Voice Recorder Lily funguje jakožto alternativa za nativní program Diktafon. Oproti němu se ale pyšní různými vychytávkami. S pomocí tohoto nástroje si můžete jednoduše nahrávat zvuk, přičemž hlavní výhodou je, že aplikace dokáže automaticky filtrovat okolní hluk a šum.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)

Aktualizovali jste již svůj jablečný telefon či tablet na nejnovější verzi operačního systému? V takovém případě by se vám mohla hodit aplikace Sticky Notes Widget. Díky ní si totiž můžete na jednotlivé „lístečky“ zapsat různé úkoly a připomínky a následně si je připnout v podobě widgetu na vaši domovskou obrazovku.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

I tu nejlepší fotografii dokáže vcelku snadno a rychle zkazit nějaký nevyžádaný objekt. S tím si naštěstí dokáže poradit řada nástrojů, mezi které se řadí i aplikace Photo Declutter Objects Eraser. S pomocí tohoto programu vám jen stačí, abyste označili dané místo a o zbytek se postará kompletně za vás.

Původní cena: 179 Kč (49 Kč)

Aplikace Fonts: Best Cool Fonts cílí především na různé grafiky a podobně, kteří potřebují pracovat s různými písmy. Tento nástroj totiž úzce spolupracuje se službou Google Fonts a dokáže vám v okamžiku nainstalovat jakékoliv písmo, které si z databáze vyberete, i do vašeho iPhonu či iPadu.

Původní cena: 49 Kč (Zdarma)