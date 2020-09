Jak vznikala jedna z nejužitečnějších novinek z iPadOS 14

Jednou z novinek v operačním systému iPadOS 14 je funkce Scribble pro Apple Pencil. V rámci této funkce je možné automaticky převádět ručně psané poznámky na klasický text. Viceprezident Applu pro softwarové inženýrství Craig Federighi pro web Popular Mechanics zajímavým způsobem přiblížil podrobnosti o funkci Scribble.

Federighi vysvětlil, že funkce Scribble umožňuje uživatelům za pomoci Apple Pencil ručně zadat text prakticky do jakéhokoliv textového pole od adresního řádku v prohlížeči Safari po aplikaci Zprávy. Systém automaticky převede ruční psaní na klasický „digitální“ text, takže uživatelé nemusí kvůli psaní střídat klávesnici s Apple Pencil. Základem pro správnou práci funkce Scribble je podle Federighiho sběr příslušných dat. V průběhu vývoje této funkce povolala společnost Apple lidi z celého světa, a nechala je, aby zkrátka psali co nejvíce věcí za pomoci Apple Pencil, a to při různé rychlosti, sklonu a tlaku. Federighi uvádí, že metoda, při které dochází k pouhému skenování a analýze ručně psaného písma, Applu v tomto případě nestačila. Odpovědní pracovníci Applu potřebovali vidět tahy, které tvořily jednotlivá písmena:„Pokud pochopíte tahy a to, jakým způsobem jsou vedené, můžete tuto znalost využít k rozpoznání toho, co je napsané,“ vysvětluje Federighi.

Stejně jako u drtivé většiny ostatních funkcí, které spoléhají na strojové učení, probíhají i v případě funkce Scribble veškeré procesy výhradně na daném zařízení, aby bylo zajištěno maximální soukromí uživatelů. Podle Federighiho to znamená obrovskou výzvu pro výpočetní výkon iPadu, který musí být dostatečně silný na to, aby tyto procesy zvládl.