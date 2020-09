V posledních letech se chytré telefony staly nedílnou součástí našich životů. Bereme je s sebou naprosto všude, a pokud se stane, že jej zapomeneme, tak se pro něj ihned vracíme, v opačném případě dokážeme být pěkně nepříjemní. Většina z nás si iPhone bere i do postele, abychom mohli ještě posledních pár minut před spaním zkontrolovat sociální sítě, a abychom ráno ihned viděli zprávy a to, co nás čeká. Aby se vám lépe spalo, abyste neměli unavené oči, a aby vás nebolela hlava, tak se doporučuje využít filtr modrého světla – v jablečném světě Night Shift, kromě toho bychom měli také kompletně snížit jas. Věděli jste ale o tom, že v rámci iOS můžete jednoduše jas nastavit ještě pod minimální úroveň? Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak na iPhone nastavit jednoduše jas pod minimální úroveň

Jestliže na vašem iPhonu či iPadu chcete jednoduše nastavit jas pod minimální úroveň, tak se nejedná o nic složitého. Stačí postupovat následovně:

Prvně se na vašem iPhonu či iPadu ujistěte, že máte nainstalovaný operační systém iOS či iPadOS 14.

či Jakmile tak učiníte, tak přejděte do nativní aplikace Nastavení.

V této aplikaci poté sjeďte o kus níže a přejděte do sekce Zpřístupnění.

a přejděte do sekce Zde poté sjeďte úplně dolů a lokalizujte řádek Zkratka zpřístupnění, na který klepněte.

a lokalizujte řádek na který klepněte. Nyní stačí, abyste klepnuli na řádek Snížit bílý bod, čímž se u něj zobrazí fajfka.

čímž se u něj zobrazí Pro (de)aktivaci nastavení jasu pod minimální úroveň stačí třikrát poklepat na boční tlačítko vašeho iPhonu.

V minulých verzích iOS byla aktivace této funkce velmi složitá – bylo nutné aktivovat Zvětšení, nastavit filtr Málo světla, přenastavit zvětšení a vytvořit zkratka pro zpřístupnění. Pomocí výše uvedeného návodu lze nastavit jas pod minimální úroveň v rámci několika málo klepnutí, což je rozhodně o dost příjemnější. Na druhou stranu ale můžete výše uvedený postup se starším postupem, který neustále funguje, zkombinovat. Díky tomu teoreticky získáte možnost jas ještě více snížit. Pokud si chcete zobrazit starý postup, tak stačí, abyste klepnuli na odkaz, který přikládám níže. Po nastavení už jen stačí zobrazit zkratky zpřístupnění a aktivovat obě dvě funkce zároveň.