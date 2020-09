V jedné z beta verzí operačního systémů iOS 13 jsme se dočkali speciální funkce, která souvisela se službou FaceTime. Tato speciální funkce se starala o to, že dokázala pomocí umělé inteligence upravit vaše oči tak, aby to vypadalo, že s druhou stranou komunikujete přímo z očí do očí. Při video hovorech přes FaceTime se totiž prakticky všichni díváme namísto do kamery na displej zařízení, kde se zobrazuje druhá strana, na kterou chceme logicky vidět, a hovory tak jednoduše neprobíhají z očí do očí. Zmíněná funkce byla nakonec přidána až v iOS 14 a my si společně v tomto článku ukážeme, jak ji můžete aktivovat.

Jak na iPhone nastavit, abyste při FaceTime hovorech vždy navazovali přirozený oční kontakt

Pokud chcete na vašem iPhonu či iPadu nastavit, aby při video hovorech FaceTime docházelo k automatické úpravě očí, tedy aby docházelo k navazování přímého očního kontaktu, tak se nejedná o nic složitého. Postupujte následovně:

Prvně je samozřejmě nutné, abyste váš iPhone či iPad aktualizovali na iOS 14, potažmo iPadOS 14.

potažmo Pokud výše uvedenou podmínku splňujete, tak stačí, abyste se na jablečném zařízení přešli do nativní aplikace Nastavení.

Zde poté sjeďte o kus níže a lokalizujte kolonku FaceTime, kterou potom rozklikněte.

kterou potom rozklikněte. V rámci této sekce nastavení poté sjeďte úplně dolů a věnujte pozornost funkci Oční kontakt.

Pokud výše popsanou funkci chcete aktivovat, tak přepínač u funkce Oční kontakt aktivujte.

Jestliže se rozhodne pro aktivaci funkce Oční kontakt, tak bude při video hovorech FaceTime automaticky pomocí umělé inteligence navazován oční kontakt. Budete se tedy moci stále dívat na displej, ale druhé straně se vaše oči budou jevit tak, jako byste se dívali přímo do kamery. Ne každému samozřejmě nutné musí tato funkce vyhovovat – každopádně ji rozhodně doporučuji alespoň vyzkoušet. Za zkoušku nic nedáte a popřípadě ji můžete samozřejmě deaktivovat.