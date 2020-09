Do vesmíru zamířily německé družice

Včera vynesla ruská raketa Sojuz do vesmíru 4 německé družice, které budou kroužit nad planetou ve výšce přibližně 600 kilometrů. Družice budou poskytovat podporu při výzkumu podnebí, a to konkrétně měřením oblaků. Od těchto minidružic se očekává přispění k lepšímu pozorování Země a ke vzniku telekomunikačních sítí. V rámci této mise vynesla raketa Sojuz do vesmíru dalších 15 menších satelitů.