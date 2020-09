SpaceX má za sebou nepovedený test nádrže pro Starship

Pokud sledujete dění okolo SpaceX, moc dobře víte, že to zdaleka nejsou jen úspěchy. Společnost se v minulých letech potýkala s mnoha zničenými prototypy. Dalším z nich je prototyp nádrže SN7 pro vesmírnou loď Starship, konkrétně pak SN7.1. Jak můžete vidět v odkaze pod odstavcem, tento test moc nevyšel.

WITNESS! Test Tank SN7.1 has entered the gates of Valhalla!

Pushed to destruction, on purpose. Hopefully after reaching a good bar rating.

➡️https://t.co/KFEXypYLWM pic.twitter.com/fXX8S9XhkZ

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) September 23, 2020