7 her a aplikací, které dnes na iOS získáte zdarma nebo se slevou (29. 9. 2020)

Připravili jsme pro vás ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v dnešní den zcela zdarma. Bohužel se může lehce stát, že některá aplikace bude opět za plnou cenu. My to žádným způsobem nemůžeme ovlivnit a chtěli bychom vás ujistit, že aplikace byla zdarma v době psaní článku. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na název aplikace.

Jestliže se řadíte mezi milovníky kultovní hry Terraria a rádi byste měli kdykoliv po ruce dokonalou příručku, tak byste rozhodně neměli přehlédnout dnešní akci na aplikaci Pocket Wiki for Terraria. V rámci tohoto programu naleznete ty nejrůznější tipy, triky, recepty, informace o nepřátelích, návody a řadu dalších užitečných informací.

Původní cena: 99 Kč (79 Kč)

S pomocí aplikace Dalgona můžete znatelně vylepšit vaše fotografie a dodat jim parádní vzhled. Tento nástroj vám totiž nabídne devět parádních filtrů, s jejíchž pomocí můžete vaše snímky proměnit do podoby, jakoby pocházely z dob od osmdesátých až po devadesátých let minulého století.

Původní cena: 25 Kč (Zdarma)

Pokud máte v oblibě takzvané tower defense strategie, ve které musíte vybudovat kvalitní obranu, abyste se dokázali vypořádat s hordami nepřátel, tak byste rozhodně neměli přehlédnout hru Dungeon Warfare 2. V tomto titulu se stanete pánem samotného podsvětí a budete muset rozložit různé pasti, které následně překazí plány všem samozvaným hrdinům a dobrodruhům, kteří se vydali na průzkum.

Původní cena: 129 Kč (79 Kč)

Aplikace Doing It Right parádně otestuje váš sluch a logické myšlení. Jedná se totiž o vcelku zajímavou hru, která je plně optimalizovaná i pro nevidomé a postižené osoby a hrát ji musíte výhradně se sluchátky. V rámci tohoto titulu se budete muset zaposlouchat do zvuku a na základě zvukových instrukcí nadále postupovat.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Zakoupením aplikace Touch Search + získáte parádní a vcelku praktický nástroj, který vám do značné míry usnadní vyhledávání. Jednoduše vám totiž stačí zadat klíčová slova a aplikace automaticky prohledá internetové vyhledávače, slovníky, různé portály, nákupní stránky a podobně.

Původní cena: 49 Kč (25 Kč)

Jak již samotný název napovídá, aplikace Pencil Planner & Draw Calendar funguje jakožto váš osobní diář, do kterého si zároveň můžete zapisovat nejrůznější poznámky a dokumenty. Program si samozřejmě bez problému rozumí i s jablečnou Apple Pencil a stává se tak ideálním parťákem například pro studenty.

Původní cena: 249 Kč (229 Kč)

Populární hra Icewind Dale se opět dostává do akce. Tento kousek potěší především milovníky strategických her, jelikož se ocitnete v severní části zapomenuté říše, kde se setkáte se zoceleným lidem, kterému extrémní podmínky už ani nevadí. Problém ale nastane v momentě, kdy narazíte na nepopsatelné zlo, se kterým se následně budete muset utkat.

Původní cena: 249 Kč (129 Kč)